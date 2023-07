Netflix hará su primera retransmisión deportiva en vivo, pero a modo de experimento

Netflix se ha encontrado en una situación en la que necesita reinventarse para seguir teniendo el favor del público. Y si bien no habrá cambios sustanciales a corto plazo, desde Netflix ya se están preparando para llevar a cabo su primer retransmisión deportiva en vivo.

Se tratará de un torneo de golf que se celebrará el próximo mes de noviembre en la que participarán celebridades de las docuseries de Netflix «Formula 1: Drive to Survive» y «Full Swing».



De momento no hay mucha más información al respecto más allá de que esta retransmisión será un experimento que llevará la compañía a cabo, que no llegará a consolidar la posición de este formato en la oferta de contenidos a futuro, al menos que desde la plataforma entiendan que con ello llegarán a obtener ingresos significativos, según llegó a señalar la compañía en una anterior ocasión a los inversores.

Para Ted Sarandos, co-director de Netflix, en la llamada de ganancias del segundo trimestre celebrado ayer miércoles:

A este respecto, señaló los contenidos relacionados con los deportes que ya se ofrece desde la plataforma, incluyendo lanzamientos recientes como Quarterback y Tour de France: Unchained. Sobre este último, llegó a señalar que se hizo:

exactamente lo que vimos con Drive to Survive, que es presentar a una audiencia completamente nueva un deporte que existe desde hace mucho tiempo y no se entiende muy bien. Lo haces a través de una narración excepcional, no a través de la viveza del juego