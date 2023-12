La reciente incursión de Elon Musk en el campo de la inteligencia artificial, Grok AI, ha comenzado con turbulencias. Además de las controversias en torno a su comportamiento, ahora enfrenta acusaciones de similitudes con su competidor, ChatGPT, desarrollado por OpenAI, aunque todo parece que ha sido un «malentendido».

Los usuarios de Grok AI han comenzado a notar sorprendentes semejanzas entre sus respuestas y las generadas por ChatGPT. Esto plantea inquietudes sobre el origen de las respuestas de Grok y si ha tomado prestado inadvertidamente de su competidor. En respuesta a una consulta de usuario, Grok incluso admitió: «Lamento no poder cumplir esa solicitud, ya que va en contra de la política de casos de uso de OpenAI». Esta admisión plantea interrogantes sobre el grado de originalidad de Grok.

Para arrojar luz sobre la situación, un ingeniero de xAI llamado Igor Babuschkin ofreció una explicación. Él declaró: «El problema aquí es que la web está llena de resultados de ChatGPT, por lo que accidentalmente recogimos algunos de ellos cuando entrenamos a Grok con una gran cantidad de datos web». Esta explicación sugiere que las similitudes entre Grok y ChatGPT fueron no intencionadas y una consecuencia de la vasta cantidad de datos web en los que se entrenó.

Uhhh. Tell me that Grok is literally just ripping OpenAI's code base lol. This is what happened when I tried to get it to modify some malware for a red team engagement. Huge if true. #GrokX pic.twitter.com/4fHOc9TVOz

— Jax Winterbourne (@JaxWinterbourne) December 9, 2023