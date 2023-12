Microsoft Teams impedirá que se filtren los chats confidenciales con su nueva función

El equipo de Microsoft está preparando una nueva medida de seguridad para los chats de Teams.

Una nueva configuración que se agregará a los chats de reuniones de Microsoft Teams, y que tiene como objetivo proteger la privacidad de las conversaciones del grupo.

Microsoft Teams impedirá que se reenvíen o compartan los chats

Tal como se menciona en la hoja de ruta de Microsoft, el organizador de la reunión podrá desactivar en el chat la opción que permite copiar o reenviar las conversaciones. Es decir, no verán las opciones en el menú para realizar estas acciones ni tampoco podrán usar atajos de teclado para esta tarea.

Una dinámica que pretende eliminar la posibilidad de que se filtre información confidencial, aunque sabemos que los usuarios encontrarán una forma de eludir estas protecciones de seguridad.

Sin embargo, se agradece que Microsoft tenga en cuenta este detalle, y dé un plus de seguridad a las conversaciones. Un detalle a tener en cuenta es que esta configuración no estará establecida de forma predeterminada, sino que el administrador tendrá que deshabilitar las opciones que mencionamos para que las conversaciones no sean compartidas.

Funciones de Microsoft Teams que llegarán en 2024

Esta nueva configuración también se puede agregar como parte de las plantillas que permite crear Microsoft Teams. Según la hoja de ruta, esta nueva dinámica está marcada para ser lanzada en enero de 2024, así que habrá que esperar para implementarla dentro de las reuniones de Teams.

Recordemos que hay una serie de funciones de Microsoft Teams que esperamos que se lancen en 2024. Por ejemplo, una de las funciones más curiosas que han mencionado es el uso de la IA en las videollamadas para tu habitación se vea ordenada y más bonita.

Una dinámica que te puede ser de utilidad cuando tienes una videollamada de tus jefes a último momento, o tienes que improvisar una reunión de equipo desde tu casa.