La IA de Microsoft hará que tu habitación se vea más bonita durante una videollamada

El equipo de Microsoft planea mejorar la dinámica de Teams con funciones de IA que irán llegando en los próximos meses.

Y una de ellas, tiene una forma muy curiosa de ayudarte en las videollamadas de último momento, o cuando te das cuenta que tu habitación no está presentable para una reunión de trabajo. Te contamos de qué se trata.

Una función de IA que quitará el desorden de tu habitación durante una videollamada

“Decorate your background” se llama la función que Microsoft Teams implementará en los próximos meses, y que usa la IA generativa para limpiar el desorden de tu habitación, o hacer que tu entorno se vea un poco más bonito durante una videollamada.

Funciona como si fuera un filtro o efecto de fondo para videollamadas, pero la IA toma en cuenta todos los elementos de tu entorno real para mejorarlo, según la opción que hayas elegido.

Por ejemplo, si te interesa darle un toque más elegante a tu habitación, entonces la IA podría agregarle algunos brillos y luces, o decorarla con algunas macetas de flores.

La IA hará que tu entorno se vea más bonito durante tus reuniones con Teams

O puede que quieras que tu familia no se dé cuenta que no has tenido tiempo de darle un toque navideño a tu hogar. En ese caso, podrías elegir la opción «Celebration» para que agregue elementos festivos a tu entorno, teniendo en cuenta los elementos que ya hay disponibles en tu habitación.

Y más allá de agregar elementos, como luces, plantas o decoración de temporada, puede hacer una «limpieza» en tu habitación. Por ejemplo, si te interesa que tu habitación se vea un poco más minimalista y organizada, con elegir la opción «Clean-up», como ves en la imagen de arriba, verás que el resultado será como si hubieras pasado la tarde ordenando esa área.

Una dinámica interesante, y una alternativa para aquellos que no les gusta usar los fondos virtuales. Esta función con IA aún no está disponible, pero podríamos verla en Microsoft Teams Premium durante 2024.

Imagen de Microsoft