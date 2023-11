YouTube tiene una nueva opción que ayudará a mejorar tu canal con los Shorts

YouTube está realizando un pequeño cambio en la versión web de Studio para que les resulte más fácil a los creadores gestionar los Shorts que crean y comparten en la plataforma.

Una opción que ya se encontraba en el móvil, y que ahora se está extendiendo en la versión de escritorio. Te contamos de qué se trata.

Nueva forma de gestionar los Shorts desde YouTube Studio

Si das un vistazo a la versión de escritorio de YouTube Studio, te encontrarás con un pequeño cambio que te ahorrará tiempo y algunos dolores de cabeza al momento de gestionar el contenido de tu canal.

Sí, tal como sucede en el móvil, tendrás una nueva pestaña dedicada a los YouTube Shorts. Una opción que encontrarás dentro de la sección «Contenido del canal», junto con Vídeos, En directo, Listas de producción, Podcasts, etc.

Esto te permitirá gestionar fácilmente todos los Shorts que has creado, sin necesidad de depender del móvil. Por ejemplo, en esta pestaña podrás gestionar las opciones de visibilidad, revisar si hay alguna restricción que limite la exposición del Short, cuántas veces los han visto los usuarios, cantidad de comentarios, Me gusta y No me gusta.

Y por supuesto, tendrás las fechas de subidas, programación o publicación de cada uno de los Shorts. Así que, tendrás toda la información relevante sobre los Shorts así como las estadísticas en esta nueva pestaña.

Estadísticas para dar seguimiento al alcance de los YouTube Shorts

Para algunos creadores esta sección para gestionar los YouTube Shorts puede resultar básica, ya que no se encuentran algunas funciones para potentes como la posibilidad de agregar miniaturas.

Sin embargo, en general puede resultar una actualización práctica, ya que facilita dar seguimiento a las estadísticas para mejorar la creación y exposición de los Shorts.

Una dinámica que te podrá ayudar a evaluar si puedes ganar dinero con YouTube Shorts, o si brinda alguna ventaja para tu audiencia,