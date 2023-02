¿Vale la pena publicar Youtube Shorts para monetizar?

Si eres Youtuber y quieres ganar dinero con el tema, seguramente estás acostumbrado al CPM que ofrecen los vídeos clásicos, pero desde que entraron en escena los Youtube Shorts, el juego ha cambiado.

Es cierto que la monetización de los Shorts ha comenzado hace pocas semanas, Google dice que repartirá parte del dinero ganado con los anuncios publicados entre Short y Short, pero es una cantidad minúscula comparada con los vídeos normales (de momento).

Ventajas de publicar en Youtube Shorts

Veamos las ventajas de publicar en Youtube Shorts:

– Alcanzar potencial extra: Al publicar Shorts en YouTube, podemos aumentar la visibilidad del canal y atraer más suscriptores, aunque la mayoría de gente que ve un Short, pasa al siguiente, no para para seguir a nadie.

– Aprovechar habilidades aprendidas en otras plataformas sociales: Se puede usar el mismo contenido o las mismas técnicas de TikTok e Instagram, por lo que todo es más rápido.

– Fácil de publicar: Los Shorts son fáciles de producir y publicar en comparación con los videos de larga duración. Podemos grabarlos desde el móvil y editarlos con herramientas gratuitas sin mucho problema.

Desventajas de publicar en Youtube Shorts

Las desventajas son claras:

– No hay garantía de crecimiento: Aunque publicar Shorts puede aumentar la visibilidad del canal, no hay garantía de que su audiencia aumentará o que recibirá más suscripciones.

– No cuentan las horas de visualización para la monetización: Los Shorts no contribuyen a las horas de visualización requeridas para la monetización en YouTube. Para ser elegible para la monetización, hay que tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización en un período de 12 meses, pero no cuentan los Shorts.

– Competencia: Al publicar Shorts, se enfrenta a una mayor competencia en la plataforma, ya que muchos otros creadores también están adoptando este formato. Para destacarse, es importante ofrecer contenido de alta calidad y relevante para su audiencia, aunque muchas veces depende todo de variables aleatorias.

– La monetización aún está en desarrollo: La forma de ganar dinero con Shorts aún está muy verde, ya que poner anuncios en medio de un vídeo de 30 segundos no tiene sentido. Será necesario esperar para ver si Youtube se pone las pilas en este sentido ofreciendo ventajas económicas para incentivar la producción de Shorts.