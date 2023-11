El meme «Make It More», de dónde viene y cuáles son los más famosos

Desde que ChatGPT está en nuestra vidas, y principalmente ahora que está integrado con DALL-E, el fenómeno de los memes generados por IA está en auge. ¿Quién hubiera imaginado que la inteligencia artificial se convertiría en una fábrica de humor y creatividad?

Desde el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, hemos visto un salto cualitativo en cómo interactuamos con la tecnología. Este avance no solo se limita a resolver dudas o generar texto, sino que se ha extendido al ámbito visual. Un claro ejemplo es el famoso meme «Make it more«. Aquí, la IA, a través de DALL-E 3, no solo crea imágenes, sino que las transforma según las emociones humanas. Imagina pedirle a una máquina que haga un conejo “más feliz” y observar cómo evoluciona esta petición en algo casi filosófico.

Lo fascinante del meme «Make it more» es cómo la IA intenta comprender y maximizar algo tan abstracto como la felicidad. Este ejercicio revela las limitaciones y posibilidades de la imaginación artificial, una mente que aprende de nuestros datos y trata de replicar nuestras emociones. ¿No es increíble?

Cómo se hace un meme «Make it more«

Crear un meme «Make it more» implica una serie de pasos que combinan la interacción con un modelo de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT y DALL-E 3, y una solicitud progresiva de modificaciones para intensificar o alterar un aspecto específico de una imagen. Aquí te explico cómo puedes hacerlo:

Elige una Plataforma de IA: Necesitas una herramienta que combine capacidades de texto a imagen, como ChatGPT integrado con DALL-E 3 de OpenAI.

Necesitas una herramienta que combine capacidades de texto a imagen, como ChatGPT integrado con DALL-E 3 de OpenAI. Define tu Concepto Inicial: Comienza con una idea sencilla. Por ejemplo, podrías pedirle a la IA que genere una imagen de «un conejo adorable».

Comienza con una idea sencilla. Por ejemplo, podrías pedirle a la IA que genere una imagen de «un conejo adorable». Solicita una Modificación Específica: Una vez que tengas la imagen inicial, pide a la IA que modifique la imagen con base en un concepto o emoción específica. Por ejemplo, «haz que el conejo sea más feliz».

Una vez que tengas la imagen inicial, pide a la IA que modifique la imagen con base en un concepto o emoción específica. Por ejemplo, «haz que el conejo sea más feliz». Repite el Proceso: Continúa solicitando la misma modificación varias veces. Cada nueva petición debe enfocarse en intensificar aún más el aspecto solicitado. Es decir, sigue pidiendo un conejo «aún más feliz».

Continúa solicitando la misma modificación varias veces. Cada nueva petición debe enfocarse en intensificar aún más el aspecto solicitado. Es decir, sigue pidiendo un conejo «aún más feliz». Observa la Evolución: Con cada iteración, la IA intentará modificar la imagen para reflejar tu solicitud. Esto puede llevar a resultados cada vez más abstractos o inusuales, alejándose del concepto original.

Con cada iteración, la IA intentará modificar la imagen para reflejar tu solicitud. Esto puede llevar a resultados cada vez más abstractos o inusuales, alejándose del concepto original. Comparte tu Creación: Una vez que hayas llegado a un punto donde la imagen se ha transformado significativamente, puedes compartir la secuencia de imágenes como un meme. Esto demuestra cómo la petición original se ha intensificado o transformado a través de las iteraciones.

Recuerda que la clave del meme «Make it more» radica en la repetición y la exageración de un pedido específico, mostrando cómo la IA maneja las solicitudes iterativas y a menudo abstractas. Tenéis varios ejemplos buscando por Make it more en Twitter.

Los mejores ejemplos de Make It More

Aquí os dejo capturas de lo mejor de Make it More en Twitter:

Un gato gatísimo

Una comida picante no, lo siguiente

Un lord más lord

Y mi discreta aportación:

Participando del meme Make It More, con una mujer elegante, más elegante, más elegante… y así hasta el infinito casi. No es tan chulo como la del gato "más gato", pero no ha quedado mal. pic.twitter.com/HeghZvY1Lx — WWWhatsnew (@wwwhatsnew) November 28, 2023

Las empresas no han sido ajenas a esta ola. Han intentado usar memes para conectar con su audiencia, con resultados variados. Algunos han sido un éxito, otros han generado controversia. ¿Será este el nuevo campo de batalla para la identidad de marca?

Los memes generados por IA han llegado para quedarse, y su presencia solo parece ir en aumento. ¿Qué significa esto para las marcas? Está claro que deben adaptarse y aprender a navegar en este nuevo océano de creatividad digital.

