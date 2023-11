Instagram te dará más control sobre las historias con esta nueva función

Instagram está probando una nueva función para que los creadores tengan más control sobre las historias que publican en la aplicación.

Mediante esta nueva opción, los usuarios podrán extender el tiempo de duración de algunas de sus historias. Te contamos los detalles.

Tus historias de Instagram visibles por una semana

Instagram está probando múltiples dinámicas en la app de forma simultánea. Y una de ellas, pretende darle a los usuarios una nueva opción en el tiempo de exposición de sus historias.

Tal como compartió Alessandro Paluzzi, bajo la opción «My week», los usuarios podrán seleccionar algunas de sus historias publicadas para que estén visibles en sus perfiles durante una semana.

Así que, si quieres darle vida extra a tus historias, más allá de las 24 horas predeterminadas, podrías contar con esta nueva dinámica. Puede que no tenga sentido aplicar esta opción en todas las historias, pero servirá para aquellas con contenido importante y que quieres que lleguen a todos tus seguidores.

Nueva opción para dar más visibilidad a las Historias de Instagram

Tener una historia visible en el perfil durante 7 días puede ser más que suficiente para que la vean los usuarios que no se conectan a diario, o aquellos que tienen tanto contenido para ver en Instagram que se les pasa por alto. Y por supuesto, esta dinámica abre un abanico de posibilidades.

Puedes usar estos 7 días para aquellas historias con reviews de productos, tutoriales, lanzamientos, o aquellas que son más elaboradas para tratar algún tema importante para tu audiencia.

Por el momento, esta nueva opción para las Historias de Instagram está en pruebas, así que no la encontrarás en tu cuenta. Aún no sabemos si Instagram tiene pensado implementarla en breve, o si quedará en el camino como suele suceder con algunas funciones que no pasan de la versión de prueba.

Recordemos que hay otras funciones que podrían estar en camino, como una nueva dinámica para los mensajes directos de Instagram así como varias funciones con IA que potenciarán la app.