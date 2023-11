Lo nuevo de Nothing permitirá establecer conversaciones con usuarios de iMessage

Nothing Tech, la compañía de Carl Pei conocida por sus modelos de móviles Nothing Phone, caracterizados por los glifos luminosos de la parte trasera, está presentando la llegada de Nothing Chats como su nueva aplicación de mensajería, que se pondrá a disposición de aquellos usuarios que cuenten con un Nothing Phone (2) a partir de este próximo viernes.

Lo más interesante es que la nueva aplicación de mensajería admite el envío de mensajes a usuarios de iMessage, la plataforma de mensajería de Apple, y no es que Apple lo haya permitido de forma nativa para comenzar a cumplir con los requerimientos de la UE.



Aplicación potenciada por Sunbird

Detrás de esta posibilidad se encuentra la colaboración de Sunbird, una plataforma que actúa a modo de puente y que en la actualidad se encuentra desarrollando su propia aplicación para usuarios de Android y de la web.

Desde Nothing Tech remiten a la nueva web de la aplicación, donde entre otras cosas, declara que:

Hay que abrir ventanas, no levantar muros. Si los servicios de mensajería dividen a los usuarios de los teléfonos, queremos romper esas barreras.

Necesario tener Apple ID

En la sección de preguntas frecuentes señalan que bastará con la descarga de la aplicación en Google Play Store e iniciar sesión con la cuenta que se tenga en Apple o bien crear una nueva cuenta, obteniendo la Apple ID correspondiente.

Además, los mensajes enviados y recibidos contarán con cifrado de extremo a extremo, donde ni Nothing ni Sunbird tendrán acceso, y los cuales no se llegarán a almacenar en ningún punto ni se guardarán en los servidores de Sunbird, donde una vez entregados, tan sólo estarán disponibles a nivel local en los propios dispositivos.

En este punto, ya dependerá de los usuarios el hecho de confiar o no en Sunbird para utilizar el servicio, habida cuenta de que se está entregando unos datos personales a un tercero, lo que puede generar discrepancias en más de uno.

Nothing Chat crecerá en funciones y disponibilidad

De momento, la implementación admite elementos básicos de mensajería, no así las funciones avanzadas con las que vienen disfrutando los usuarios de la versión nativa de iMessagen. En este sentido, aspectos como la edición o las reacciones no estarán al alcance de los usuarios de Nothing Chats, aunque en cualquier caso podrán mandar mensajes, medios, e incluso participar en chats grupales.

Desde Nothing Tech esperan ofrecer más funciones y mejoras, incluyendo la posibilidad de usar la aplicación en otros modelos, invitando a los interesados a suscribirse al boletín para conocer las novedades conforme se vayan produciendo.

Crédito de imagen: Nothing / Más información: Web de Nothing Chats