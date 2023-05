Aquí los métodos disponibles para restablecer la contraseña de tu ID de Apple

Tu Apple ID es esencial para acceder a una amplia gama de servicios y dispositivos Apple, como iCloud, la App Store, iTunes y mucho más. Sin embargo, es común olvidar las contraseñas en nuestra vida digital agitada y esa es una realidad que todos sabemos.

Entonces, si te has encontrado en la situación de haber olvidado tu contraseña de Apple ID, no te preocupes y no pienses lo peor. Como solución, en este artículo te presentamos varios métodos disponibles para restablecer tu contraseña y volver a tener acceso a tu cuenta de Apple.

Usa la opción de ¿Olvidaste tu ID de Apple o contraseña?

La forma más sencilla y rápida de restablecer tu contraseña de Apple ID es utilizando la opción de ¿Olvidaste tu ID de Apple o contraseña?, quien se encuentra en la página de inicio de sesión de Apple.

Al hacer clic en esta opción, se te guiará a través de un proceso de verificación en el que deberás proporcionar información personal asociada a tu cuenta. Esto puede incluir responder a preguntas de seguridad, ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y confirmar tu identidad a través de un código de verificación.

Restablece tu contraseña mediante correo electrónico o mensaje de texto

Si tienes acceso a la dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a tu Apple ID, puedes optar por recibir un enlace de restablecimiento de contraseña por mail o un código de verificación por mensaje de texto.

Esta opción es conveniente si has configurado correctamente la información de contacto en tu cuenta de Apple, así que al elegir esta opción, se te enviará un enlace o un código a tu dirección de mail o número de teléfono, respectivamente. Sigue entonces las instrucciones proporcionadas en el correo electrónico o mensaje de texto para restablecer tu contraseña.

Restablece tu contraseña a través de la autenticación de dos factores

Si has habilitado la autenticación de dos factores para tu Apple ID, tendrás una capa adicional de seguridad. En caso de haber olvidado tu contraseña, puedes utilizar este método para restablecerla.

La autenticación de dos factores requiere que ingreses tu contraseña existente y un código de verificación de seis dígitos que se envía a tus dispositivos de confianza o a través de un mensaje de texto. Una vez que ingreses el código correctamente, se te permitirá restablecer tu contraseña de Apple ID.

Restablece tu contraseña mediante el sitio web de Apple ID

Si prefieres no utilizar las opciones anteriores o necesitas ayuda adicional, puedes visitar el sitio web oficial de Apple ID para restablecer tu contraseña lo más rápido posible. Dicho esto, ingresa a appleid.apple.com desde el navegador web que utilices y selecciona la opción de Restablecer tu contraseña o ¿Olvidaste tu Apple ID o contraseña? y listo, sigue los pasos que se te arrojen en la plataforma.