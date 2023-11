Google sigue tratando de que iMessage de Apple sea una app de mensajería interoperable

Google sigue empeñada en que iMessage de Apple sea una aplicación de mensajería interoperable más allá del soporte para los mensajes SMS.

A las campañas realizadas en el pasado para forzar a Apple a la adopción del estándar de mensajería RCS se suma ahora una carta que ha firmado conjuntamente con otras compañías tecnológicas para convencer a la Comisión Europea de que iMessage de Apple cumple con el umbral establecido en la Ley de Mercados Digitales para obligarla a ser interoperable.



App vista como «puerta de enlace entre usuarios empresariales y sus clientes»

Según Financial Times, en la carta se indica que iMessage sirve como «una importante puerta de enlace entre los usuarios empresariales y sus clientes», y que «a través de iMessage, los usuarios empresariales sólo pueden enviar mensajes enriquecidos a los usuarios de iOS y deben confiar en los SMS tradicionales para todos los demás usuarios finales».

Por ello los firmantes entienden que iMessage de Apple debe ser regulada como un servicio básico, lo que la obligaría a permitir la interoperabilidad para posibilitar el envío de mensajes enriquecidos, archivos y más con usuarios de otras plataformas.

Grandes tecnológicas, con Google a la cabeza, firmaron la carta

La carta ha sido firmado por un vicepresidente senior anónimo de Google, según la citada publicación, junto con los directores ejecutivos de Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica y Orange, y ha sido puesta a disposición de Thierry Breton, comisario de mercado interno.

Por tanto, hay bastante interés en hacer de la aplicación de mensajería de Apple un «servicio básico», aunque Apple no se ha quedado muda y señala en la misma publicación que:

los consumidores de hoy tienen acceso a una amplia variedad de aplicaciones de mensajería y, a menudo, usan muchas a la vez, lo que refleja lo fácil que es cambiar entre ellas

Agregan además que:

iMessage está diseñado y comercializado para comunicaciones personales de los consumidores, y esperamos explicar a la comisión por qué iMessage está fuera del alcance de la DMA

En pocos meses saldrán los resultados de las investigaciones

Por tanto, Apple se mantiene en su postura, habiendo llegado a señalar en el pasado que su servicio no es lo suficientemente popular como para considerarla como servicio básico. Mientras tanto, siguen las investigaciones de la Comisión Europea sobre si iMessage entra o no en el umbral, y con ello obligarla o no a ser interiperable.

La decisión final llegará en unos pocos meses, y con ella quizás marque el futuro de la plataforma de mensajería de Apple.