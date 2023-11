Google ofrece su IA para la generación de imágenes en anuncios creativos

La plataforma de publicidad digital de Google, Performance Max, está ampliando su horizonte con la incorporación de capacidades de inteligencia artificial (IA) que prometen transformar la generación de anuncios creativos en una tarea más intuitiva y eficiente para los especialistas en marketing. Este avance demuestra la capacidad de adaptación de las estrategias de marketing digital frente a las tendencias de consumo cambiantes.

Con Performance Max, generar titulares llamativos y descripciones persuasivas ya no es una tarea exclusiva de la creatividad humana. La IA de Google se posiciona como un colaborador creativo, proporcionando sugerencias y creaciones que se alinean con los patrones de rendimiento observados en campañas previas. Este nivel de personalización asegura que cada imagen sea única, garantizando así que la identidad de la marca se mantenga fresca y relevante.

Para 2024, Google Ads implementará una función de edición de imágenes con IA, permitiendo a los usuarios modificar y adaptar sus visuales a gran escala. Esta flexibilidad es crucial en un mercado en constante evolución, donde la relevancia estacional y temática puede hacer la diferencia entre una campaña exitosa y una que no logra conectar con su audiencia. Ya hay protagonistas en el mercado capaces de hacer esto de forma muy eficaz, pero si está integrado en la misma plataforma de creación de anuncios, se ahorrará mucho tiempo.

Con el poder de la IA surgen también preguntas sobre la autenticidad y la seguridad. Google aborda estas preocupaciones integrando tecnologías como SynthID para marcar las imágenes y metadatos que verifican su origen IA. Paralelamente, se implementan protocolos estrictos para evitar la generación de contenido inapropiado, asegurando que todos los activos cumplan con las políticas de publicidad de la plataforma antes de su activación. Como la imagen está generada desde dentro, los metadatos se guardarán de forma íntegra, no habrá capturas de pantalla que eliminen la información de que la foto es artificial.

Esta evolución en las herramientas publicitarias sugiere un paisaje en el que la tecnología de IA se convierte en una extensión del equipo de marketing, ofreciendo un nuevo espectro de posibilidades creativas. Me pregunto, ¿estamos presenciando el principio de una era donde la tecnología y la creatividad humana se fusionan para crear publicidad que no solo vende, sino que también inspira? Hay cosas que me chirrían, pero también me chirriaban cuando nació Internet.

Más información en blog.google.