5 datos que puedes guardar en la aplicación de contactos (además de contactos) en el móvil

La aplicación por defecto de “contactos” no es solamente para guardar el número de alguien y ya. La misma trae muchos detalles que la gran mayoría de los usuarios seguramente no los usan, algunos quizás sí los conozcan, como existirán personas que no tengan la remota idea de que estos existían.

Debido a que, si aprendemos a sacar el máximo provecho de la misma, puede convertirse fácilmente en una herramienta en la cual podemos agendar datos muy relevantes de nuestros contactos. Es una herramienta, que tienen los smartphones Android y los móviles Apple, destacando la calidad de ambas.

App de contactos en iPhone

De esta manera, si tenemos un móvil Apple, podemos agregar rasgos característicos de las personas con las cuales mantengamos una comunicación frecuente, no importa si es por cuestiones laborales, amistades o simplemente familiares. Destacando que en la ficha del contacto agendado podemos incorporar los siguientes datos.

Nombre y apellido, números celulares, teléfonos fijos o de trabajo. Incluso, incluyendo correos electrónicos de vuestros contactos, facilitando la manera de enviar documentos de manera más sencilla. También, destacando el tono de mensaje o llamada que nosotros queramos, para distinguir el momento en el que recibamos llamadas o textos de los mismos.

Así mismo, detalles como dirección URL, dirección donde resida el contacto, fecha de cumpleaños para no dejar pasar un día tan especial de las personas que tengamos agendadas en nuestro móvil. Resaltando, el tipo de relación que mantengamos con la persona, ya sea pareja, hermanos, amigos o familiares. Y por supuesto, también existe la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real.

App de contactos en móviles Android

Al igual que Apple, los móviles Android, cuentan con dichas funciones, aunque que se pueden hacer copias de seguridad de contactos gracias a Google y a Gmail. Para que de esta manera se respalden vuestros contactos en caso de tener un altercado con el móvil, ya sea, que se dañe o que lo lleguen a extraviar. Entre las opciones destacan las siguientes.

Archivos destacados

Gracias a una de las aplicaciones herramientas de Google, como en este caso Google drive, podemos compartir imágenes, documentos ya enviados a cualquier contacto, pudiendo editarlos directamente por el mismo y proceder a enviarlo a los contactos que queramos, siendo muy útil en el ámbito laboral.

Asistente de Google

Esta función es muy interesante, ya que tiene una aplicación de escritorio, mediante la cual podemos hacer uso y ver de nuestros contactos directamente desde un ordenador. Incluso, esta detecta si algún contacto está dentro de nuestro núcleo familiar debido al nexo que tengamos con el mismo.

Notas

Mediante la herramienta de notas en contactos, podemos agregar una breve descripción de los contactos, valiendo su utilidad si simplemente queremos agregarlos a nuestra lista de contactos sin agregar un nombre. Por ejemplo, “tienda deportiva del centro comercial”. Puesto que, podemos comunicarnos con la misma sin necesidad de agregar datos extras. Es una función utilizada por muchas personas.