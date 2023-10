Inteligencia Artificial resucita la última joya perdida de los Beatles: «Now and Then»

Se ha anunciado el lanzamiento de «Now and Then,» la última canción en la que colaboraron los cuatro miembros originales de los Beatles. Lo más sorprendente es que la inteligencia artificial ha sido la herramienta clave para hacer posible este hito musical.

Lo comentamos hace meses y ahora ya tenemos fecha. La tecnología de aprendizaje automático desarrollada por WingNut Films ha sido crucial en este proyecto. Esta tecnología fue capaz de descomponer y aislar la voz de John Lennon de una cinta de cassette de los años 70. Tradicionalmente, la restauración de audio se ha realizado manualmente, un proceso que es tanto laborioso como impreciso. Sin embargo, la inteligencia artificial ha demostrado ser eficaz en la recuperación de elementos de audio específicos, abriendo nuevas posibilidades en el campo de la restauración de audio.

Paul McCartney y Ringo Starr, los miembros vivos de la banda, han expresado su emoción al escuchar la voz de Lennon en una grabación que califican como «auténtica» de los Beatles. Esta tecnología no solo ha logrado un avance técnico, sino que también ha tocado las fibras emocionales y culturales, permitiendo que una pieza histórica cobre vida en el presente.

La canción será parte de un proyecto más grande que incluye un documental de 12 minutos titulado «Now and Then – The Last Beatles Song.» Estará disponible para streaming y descarga, y también se lanzará como un sencillo de vinilo doble A-side con «Love Me Do.» Las fechas clave son el 1 de noviembre para el documental, el 2 de noviembre para la canción y el 3 de noviembre para el video musical.

El uso de inteligencia artificial en la restauración de arte plantea preguntas éticas y artísticas. ¿Debería considerarse la canción restaurada como una «nueva» obra de los Beatles o como un artefacto histórico? Estas son cuestiones que la comunidad artística y tecnológica deberá abordar en el futuro.

Cómo se restaura una canción con IA

La restauración de una canción mediante inteligencia artificial (IA) es un proceso complejo que implica varias etapas y técnicas avanzadas de procesamiento de señales y aprendizaje automático. A continuación, se detallan los pasos generales que suelen seguirse:

Análisis de la Fuente de Audio

El primer paso es obtener la grabación original o la fuente de audio más cercana a la original. En el caso de cintas de cassette antiguas o grabaciones en vinilo, este proceso puede requerir la digitalización del material.

Preprocesamiento

El audio digitalizado se somete a un preprocesamiento para eliminar el ruido de fondo y otras interferencias. Esto se hace generalmente mediante algoritmos de filtrado que pueden distinguir entre la señal de audio deseada y el ruido (algo parecido a lo que seguramente ya hacéis con frecuencia con Audacity).

Descomposición de la Señal

Una vez que se tiene un audio más limpio, la IA descompone la señal en sus componentes individuales. Esto se conoce como desmezclado de fuentes y permite separar diferentes instrumentos y voces que componen la grabación. Algoritmos como el Análisis de Componentes Independientes (ICA, por sus siglas en inglés) son comunes en esta etapa. Hoy en día hay muchas herramientas que son capaces de separar instrumentos, principalmente si cada uno de ellos actúa en frecuencias diferentes.

Aislamiento y Mejora

Después de la descomposición, la IA puede aislar la pista vocal o instrumental específica que se desea restaurar. Algoritmos de aprendizaje profundo pueden ser entrenados para reconocer y mejorar la calidad de estas pistas, ajustando tono, volumen y claridad.

Sincronización y Composición

Si se están restaurando múltiples pistas, la IA también puede encargarse de sincronizarlas para que coincidan en tiempo y tono. Finalmente, todas las pistas se combinan para crear una versión restaurada de la canción.

Validación

El último paso es una revisión humana para asegurar que la restauración ha sido exitosa y que la calidad del audio es aceptable. Aunque la IA puede hacer mucho, la intervención humana sigue siendo crucial para tomar decisiones subjetivas sobre la calidad y la autenticidad del audio restaurado.

Ahora, solo tenemos que esperar a las fechas antes indicadas para verificar la nueva pieza y poder aplaudir, o no, el trabajo realizado por los profesionales que han entrenado y trabajado con esta IA. Porque es importante recordar que detrás de una IA hay mucha gente trabajando, la IA, solita, no hace nada, solo es una herramienta, nada más.