El podcast de Paul McCartney, una nueva forma de contar su historia

Paul McCartney, el icónico músico y ex vocalista principal de The Beatles, se adentra en el mundo de los podcasts. En colaboración con iHeart Podcasts y Pushkin, McCartney nos trae «McCartney: A Life in Lyrics«, una serie que promete ser todo menos convencional.

Un podcast fuera de lo común

Este podcast de 12 episodios, que se lanzará el 20 de septiembre, no es el típico programa de entrevistas. En lugar de eso, se basa en horas de conversaciones que McCartney tuvo con el poeta irlandés Paul Muldoon mientras trabajaban en un libro conjunto, «The Lyrics: 1956 to the Present». Estas charlas no son las típicas entrevistas formales, sino más bien conversaciones amistosas y relajadas sobre el pasado de McCartney.

El desafío de la edición

El productor ejecutivo del podcast, Justin Richmond, describió el proceso de adaptación de estas grabaciones como un desafío. Con horas de material a su disposición, el equipo de producción tuvo que tomar decisiones difíciles para mantener la historia interesante para los oyentes. Por ejemplo, tuvieron que omitir la discusión sobre la canción «Ebony and Ivory», a pesar de que era una colaboración con Stevie Wonder.

Más que una reivindicación de The Beatles

Aunque McCartney llegó a un acuerdo con Sony en 2017 sobre el catálogo de canciones de The Beatles, este podcast no es un intento de reclamar la banda para sí mismo. En cambio, es una oportunidad para McCartney de aclarar ciertas cosas sobre las letras que han sido malinterpretadas a lo largo de los años.

Cambios en Amazon Music

En otras noticias, Amazon Music está obteniendo un nuevo líder. Ryan Redington, quien ha estado en Amazon durante casi 15 años, asumirá el cargo de director general de Amazon Music.

Expansión de la asociación PRX y TED Audio Collective

PRX y TED Audio Collective están expandiendo su asociación. La firma de publicidad de podcasts Soundrise servirá como socio oficial de ventas para todo el grupo de podcasts de TED.

El podcast «The Always Sunny» se toma un descanso

Finalmente, el popular podcast «The Always Sunny Podcast» se está tomando un descanso. No se ha dado ninguna razón para la pausa.

Este proyecto de McCartney nos recuerda que la música no es solo una forma de arte, sino también una forma de contar historias. A través de este podcast, McCartney nos ofrece una nueva forma de entender su música y su vida, demostrando que siempre hay nuevas formas de contar nuestras historias.

Más información en The Verge.

Imagen meramente ilustrativa creada por WWWhatsnew con Midjourney