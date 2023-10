Tinder se socializa: invita a tus amigos a ser cupidos digitales

¿Alguna vez has deseado que tus amigos pudieran echar un vistazo a tus posibles parejas en Tinder y ofrecer su sabiduría? Bueno, Tinder ha escuchado tus plegarias. La aplicación de citas está introduciendo una función llamada Tinder Matchmaker, que permite a los usuarios invitar a sus amigos a sugerir posibles coincidencias.

A pesar de ser un pionero en el sector, la aplicación ha visto una disminución en el número de usuarios de pago y una competencia cada vez más feroz. Las nuevas generaciones están buscando alternativas más auténticas y dinámicas para encontrar pareja.

Es por eso que siguen buscando recetas para el éxito, y lo hacen ahora con una nueva función que permite a un usuario de Tinder compartir un enlace único con hasta 15 amigos durante un período de 24 horas. Estos amigos pueden ingresar como invitados y recomendar perfiles para que el usuario de Tinder los revise más tarde. Sin embargo, a diferencia de entregar tu teléfono a un amigo, aquí el usuario de Tinder tiene la última palabra en decidir con quién coincidir (aunque siempre acaban recomendando citas con millonarios, ya sabes).

Tinder ha respaldado esta decisión con datos sólidos. Según una encuesta encargada por la empresa, más del 75% de los solteros hablan de su vida amorosa con sus amigos varias veces al mes. Este nuevo servicio busca trasladar esa experiencia social al ámbito digital.

Para dar a conocer esta nueva función, Tinder se ha asociado con la cantante Coi Leray. Un video de marketing protagonizado por Leray mostrará cómo funciona la característica, apuntando probablemente a un público más joven.

Mientras Tinder intenta adaptarse, otras aplicaciones como Candid, Ditto y Snack están experimentando con funciones de video. Algunas incluso están incorporando inteligencia artificial para mejorar la experiencia de las citas en línea.

Inicialmente, la función se lanzará en varios países, incluidos Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, México, Corea del Sur, España, Tailandia, Reino Unido y Vietnam, con planes de expandirse globalmente en los próximos meses.

Cómo se usa

Para empezar una sesión en la característica «Emparejamiento de Tinder», los usuarios tienen dos opciones: pueden acceder desde el perfil de un posible candidato o desde la sección de configuración de la aplicación. Una vez en la plataforma, los usuarios tienen la capacidad de generar un enlace único del perfil que les interesa y compartirlo con un máximo de 15 amigos en un lapso de 24 horas.

Al hacer clic en el enlace compartido, el amigo designado como «Emparejador» tiene la opción de iniciar sesión en su cuenta de Tinder o participar como invitado. Para la segunda opción, es necesario completar un proceso de verificación de edad y aceptar los términos y condiciones de la plataforma.

Los «Emparejadores» cuentan con un plazo de 24 horas para actuar en el rol de intermediarios amorosos antes de que la sesión expire. Durante este tiempo, pueden sugerir perfiles para su amigo en la plataforma, aunque no tienen la capacidad de interactuar mediante chat o mensajes en representación de su amigo.

Finalmente, una vez que la sesión de emparejamiento concluye, los usuarios de Tinder pueden revisar las sugerencias realizadas por sus «Emparejadores». Los perfiles que hayan recibido un «Me gusta» por parte del «Emparejador» se etiquetarán como «Recomendaciones», mientras que aquellos que hayan sido descartados no sufrirán ninguna modificación en su estatus.

Opinión personal

Si bien la introducción de la función Tinder Matchmaker podría parecer una adición interesante al ecosistema de Tinder, hay varias razones por las que podría no ser tan efectiva como se espera.

Privacidad y Autonomía

Una de las principales preocupaciones podría ser la privacidad. Aunque la función permite que los amigos sugieran posibles coincidencias, esto también podría interpretarse como una invasión al espacio personal y a la autonomía en la toma de decisiones. Las citas en línea son, para muchos, un asunto privado y la intervención de terceros podría no ser bien recibida.

Complejidad Añadida

La función añade una capa adicional de complejidad al ya complicado mundo de las citas en línea. Los usuarios de Tinder ya pasan tiempo considerable ajustando sus perfiles, interactuando con posibles coincidencias y navegando por la aplicación. Agregar la opinión de amigos podría hacer que el proceso sea más tedioso.

Fiabilidad de las Sugerencias

No todos los amigos son expertos en relaciones o entienden lo que realmente se busca en una pareja. Sus sugerencias podrían no ser tan útiles o incluso podrían ser contraproducentes. Además, la función asume que los amigos tienen tiempo y disposición para participar en tu vida amorosa de manera activa, lo cual no siempre es el caso.

Desafíos de Implementación

Desde una perspectiva técnica, la implementación de esta función podría enfrentar problemas. Por ejemplo, ¿cómo manejará Tinder la entrada de usuarios no registrados en la plataforma? ¿Existirán problemas de seguridad o de uso indebido de la función?

Desconexión con las Tendencias Actuales

Finalmente, la función parece ir en contra de la tendencia actual hacia experiencias de citas más auténticas y menos fabricadas. Los usuarios más jóvenes, especialmente la Generación Z, están buscando conexiones más genuinas, algo que una función como Matchmaker podría no ser capaz de ofrecer.

El tiempo me dirá si tengo o no tengo la razón (me suelo equivocar con bastante frecuencia).