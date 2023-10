Artifact, la app de noticias, ahora permite recomendar y descubrir lugares favoritos

Artifact, la plataforma que llegó inicialmente el pasado mes de febrero como app de noticias personalizadas impulsada por Inteligencia Artificial, creada por los cofundadores de Instagram Kevin Systrom y Mike Krieger, sigue creciendo en prestaciones.

Si bien las novedades hasta ahora la han ido acercando más al territorio de X (Twitter), ahora acaban de lanzar una nueva característica que la convierte en más que una aplicación de descubrimiento de noticias, llevándola a ser una aplicación de descubrimiento en un sentido más amplio.



Más que una app de noticias, aunque alejándose como alternativa a X

En este sentido, desde hoy, los usuarios también podrán compartir sus lugares favoritos, ya sean bares, restaurantes, así como otros tipos de establecimientos comerciales, entre otros, agregando informaciones destacadas, ya sean reseñas de la experiencia, recomendaciones de productos específicos, guías prácticas, entre otros datos que consideren relevante a la hora de compartir sus lugares con los demás.

Al igual que con otras publicaciones, los usuarios que quieran recomendar sus lugares favoritos tan sólo tendrán que presionar el botón más (+) e incluir títulos, textos e imágenes, y donde no faltará la Inteligencia Artificial como eje central para llevar a cabo las recomendaciones.

Este es además el último paso que dan hasta la fecha para dar a los usuarios un mayor protagonismo como creadores en la plataforma, de manera parecida a lo que ocurre en las principales redes sociales.

Cambios en el enfoque de la aplicación

Con la nueva adición ya no se ve tan claro que sea una posible alternativa a X y muchas apps de noticias, donde también podría servir de alternativa a otras plataformas en línea como Fousquare, Flipboard, o quizás Pinterest, porque no se sabe qué otras incorporaciones irán llegando a lo largo del camino, lo que volvería a cambiar su enfoque, si bien no faltará el impulso de la Inteligencia Artificial para el descubrimiento personalizado, que eso sí que no ha llegado a cambiar por el momento.

El tiempo ya dirá el camino que tomará la plataforma, aunque tampoco es para llevarse las manos en la cabeza, por cuando otras aplicaciones en línea comenzaron con un enfoque inicial y por el camino cambiaron de enfoque hasta llegar el definitivo.

En caso de Artifact, la cuestión es saber cuando se establecerá y consolidará su enfoque definitivo, porque podemos pensar que con la llegada de la opción de compartir lugares se abre un abanico amplio de posibilidades a añadir en el futuro, hasta quizás llegar a comprar entradas a eventos que se den en lugares determinados, o bien, relacionado con el enfoque inicial, conocer las noticias que se puedan dar en los mismos.

Lo mejor es que dejemos que sea el tiempo el que nos muestre en qué se convertirá finalmente Artifact.

Vía: TechCrunch