Ya está disponible Artifact, la app de noticias personalizadas por IA creada por los cofundadores de Instagram

Artifact, una aplicación de noticias personalizadas, está lista para su lanzamiento público, luego de haber sido presentada el mes pasado a través de una prueba cerrada.

Esta app fue desarrollada por los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, y utiliza una inteligencia artificial para agregar noticias de los principales medios de comunicación.

La experiencia de noticias que ofrece Artifact

A diferencia de su funcionamiento en los días previos, en los que el acceso a Artifact requería registrarse en una lista de espera y proporcionar un número de teléfono móvil, la aplicación actualmente no requiere registro después de la descarga, pero solicita que el usuario seleccione diez áreas de interés que van desde productos para el hogar hasta política estadounidense y estilo masculino. Además, se pueden vincular suscripciones activas a la cuenta, para priorizar las noticias por las que se paga. El motor de inteligencia artificial de la aplicación aprende los hábitos de lectura del usuario a medida que se sumerge en las noticias, lo que mejora el feed cada vez que se lee.

A pesar de su bien tratado diseño minimalista, hay un aspecto que podría no ser del total agrado de algunos usuarios: los artículos no se abren dentro de la aplicación, sino que redirigen a una ventana del navegador de Internet dentro de la aplicación, que luego carga el artículo desde la web original. Esto implica la posibilidad de encontrarse a menudo con muros de pago, ya que no hay opción para ocultar los medios a los que no está suscrito.

Artifact tiene una sección de «Titulares», donde ofrece una selección de artículos organizados por temas. También, la pestaña de perfil tiene una función nueva que muestra el historial de lectura después de leer 10 artículos.

Además, Artifact cuenta con otras características introducidas recientemente. Es posible marcar un artículo con un pulgar hacia abajo para ver menos contenido similar. También se puede sincronizar la agenda de contactos del móvil con la aplicación, lo que permite conocer qué artículos son populares entre ese grupo.

Con la IA siempre está la suspicacia en torno al manejo que se le pueda dar al perfil de consumo de información que la app pueda construir con base en los hábitos de cada usuario. Sin embargo, para evitar que la atención se centre tendenciosamente en un tema u otro, Artifact cuenta en su sección “Titulares” con la opción de contrastar fuentes para evitar sesgos.

Artifact, que de momento sólo funciona en inglés, está actualmente disponible para cualquier usuario en iOS o Android.