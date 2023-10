Chrome en iOS y Android evitará que cometas errores tipográficos en las URL

Google Chrome para Android se está actualizando con una característica que ayudará a los usuarios con dislexia.

Se trata de una función que ya encontrábamos en la versión de escritorio de Chrome, y que ahora está llegando a la app de Chrome para iOS y Android. Te contamos de qué se trata.

Chrome detecta errores tipográficos en las URL

A principios de año, la versión de escritorio de Chrome recibió una actualización que implementa una nueva dinámica: comprueba automáticamente si hay errores tipográficos en las URL.

Una dinámica práctica que ahorra varios dolores de cabeza a los usuarios, ya que impedirá que entren a webs que se aprovechan de estos errores comunes para engañar a los usuarios. Y por otro lado, se convierte en una herramienta para los usuarios con dislexia, o que aún no dominan bien el idioma español.

Sin embargo, esta posibilidad no estaba disponible en la app de Chrome. Una problema que ya tiene solución con la nueva actualización que está recibiendo el navegador web de Google.

Una nueva función para Chrome en iOS y Android

Tal como menciona el equipo de Google, la app de Chrome, tanto en iOS como Android, detectará si hay errores tipográficos en la URL. Y por supuesto, sugerirá una serie de sitios web que podría corresponder a la URL que quiso escribir el usuario.

Así que, sin importar si usas Chrome desde el ordenador o desde tu móvil, tendrás esta ayuda extra cuando ingreses una URL. Si aún no ves esta dinámica en tu móvil cuando uses Chrome, no te preocupes, que se irá extendiendo a todos los usuarios.

Y esta no es la única novedad que el equipo de Google estuvo pensando para Chrome, ya que hay varias funciones en prueba. Por ejemplo, una nueva opción para eliminar los datos de navegación y una nueva página de inicio en Chrome para Android.