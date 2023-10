Netflix expande la beta de su servicio de juegos en la nube a los Estados Unidos

Hablar de Netflix es pensar en series, películas, maratones de capítulos y cosas por el estilo, aunque con el tiempo, la plataforma de vídeos bajo demanda se está haciendo un hueco en el sector de los juegos, hasta el punto de que ya no se conforma con estar presente en los dispositivos móviles de los suscriptores, ya que la intención es la dar el salto a los televisores y otros dispositivos mediante las transmisiones de juegos desde la nube.

No sabemos si llegado el momento será una alternativa atractiva a los servicios de transmisión de juegos en la nube ya asentados en el mercado, y más cuando ahora es GeForce Now la que se suma al tren de las subidas de precios, que meses atrás llegaron a protagonizar Xbox Game Pass y PlayStation Plus.



La transmisión de juegos en la nube de Netflix se va haciendo realidad

Lo cierto es que la conocida plataforma sigue adelante con sus planes de llevar las transmisiones de juegos desde la nube a los televisores y otros dispositivos, expandiendo ahora la versión beta «limitada» de su servicio de transmisión de juegos en la nube a usuarios de los Estados Unidos.

La compañía ha optado por seguir manteniendo los mismos requisitos que los aplicados a usuarios de Canadá y Reino Unido cuando lanzó la versión beta del servicio a estos mercados a mitad del pasado mes de agosto.

El móvil como controlador de juegos para la TV

A este respecto, seguirá siendo necesario descargar la nueva aplicación que convertirá a los dispositivos móviles en controladores si se opta por usar este servicio en televisores, si bien los usuarios de PC y Mac pueden jugar en la web a través de Netflix.com con un teclado y un ratón.

Los afortunados que tengan acceso tan sólo podrán jugar a Oxenfree, perteneciente a un estudio de juegos de Netflix, y a Molehew’s Mining Adventure, juego arcade de extracción de gemas, por lo que de momento no se han añadido nuevos títulos a la experiencia.

El servicio seguirá siendo compatible con dispositivos como la familia de dispositivos Amazon Fire TV, dispositivos Chromecast con Google TV, televisores LG, Nvidia Shield TV, dispositivos y televisores Roku, así como televisores inteligentes Samsung y Walmart ONN.

Es una sorpresa que se lleve esta expansión a cabo aunque de momento no sabemos si la compañía cuenta con planes de cara a las próximas fiestas navideñas, lo que se sumaría a las iniciativas que irían llevando sus más directos competidores en el segmento de los juegos en línea.

Los juegos, el gran valor añadido de Netflix para sus suscriptores

Casi parecía una broma que Netflix se metiera en el mundo de los juegos, aunque a lo largo del tiempo ha confirmado la gran apuesta que está llevando a cabo Netflix para diferenciarse de otras plataformas, y más cuando Max va a apostar por las transmisiones de eventos deportivos en directo, como informamos hace pocas horas.

Con estas estrategias, no sabemos si las restantes plataformas de vídeo bajo demanda sacarán algo que las haga diferente al resto o será Netflix y Max las que reinen el segmento de los servicios de vídeo bajo demanda gracias a sus servicios y ofertas de contenidos adicionales.

Más información: Blog de Netflix