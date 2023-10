Google Maps en Android tendrá una nueva función que te ayudará a planificar tus viajes

Google Maps tendrá una característica que hace tiempo disfrutan los usuarios de iOS. Sí, la posibilidad de consultar el clima de tu ubicación, o de la zona que te interese, directamente en la app.

No es una función que ya está disponible, pero el equipo de Google podría sumar esta función en breve. Te contamos qué puedes esperar de esta futura integración.

Google Maps integrará información del clima

Hace tiempo que la app de Google Maps para iOS muestra algunos datos sobre el clima en la ubicación que está buscando el usuario. Sin embargo, esta función no está disponible para Google Maps para Android. Una diferencia que pronto cambiará.

Google Maps para Android también tendrá su botón flotante con la temperatura de la ubicación local, o la que estamos buscando en la aplicación. Y si la desplegamos tendremos una serie de datos adicionales, tal como se suele mostrar en el widget del tiempo.

Por ejemplo, esta ventana flotante nos mostrará la temperatura actual, mínima y máxima, así como el pronóstico para las siguientes horas. Por supuesto, se incluye el enlace a weather.com para ampliar la información, como ver el pronóstico del tiempo en los próximos 5 días, o saber si hay alguna alerta para la zona.

Una nueva función para planificar tus viajes con Google Maps

Si bien es un cambio pequeño, esta integración dentro de Google Maps te ahorrará tener que buscar esta información en otras apps cuando planeas un viaje en las próximas horas.

Así que, en la app no solo encontrarás alternativas de rutas y opciones para planificar el trayecto, sino que también información sobre el clima de la ubicación que estás buscando en el mapa. Y si no te interesa la información del clima, simplemente puedes ignorarla, ya que el botón flotante no te molestará para usar el resto de las funciones de Google Maps.