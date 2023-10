Cómo denunciar una llamada telefónica SPAM

Las llamadas de spam se han convertido en una molestia persistente para muchos usuarios. Aunque existen mecanismos para denunciar estas prácticas, el proceso no está exento de obstáculos. En este artículo, abordaremos cómo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) facilita la denuncia y qué desafíos plantea la política de Google en este contexto.

El papel de la AEPD

La AEPD ofrece un formulario online en sedeagpd.gob.es para denunciar llamadas de spam. Este formulario requiere varios elementos para validar la denuncia:

Identificación de la entidad que realiza la llamada.

Documentación que acredite la titularidad de la línea telefónica afectada.

Prueba de inscripción en servicios de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson .

. Grabación de audio de la llamada como indicio racional de la infracción.

¿Qué es la Lista Robinson?

La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria en España, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital). Este servicio permite a los ciudadanos inscribirse en listarobinson.es para evitar recibir publicidad no deseada a través de diferentes canales, como correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Al inscribirse en la Lista Robinson, las empresas que utilizan estos canales para enviar publicidad deben consultar la lista y excluir a los inscritos de sus campañas publicitarias.

La Lista Robinson es una herramienta útil para aquellos que desean reducir la cantidad de publicidad no solicitada que reciben, incluidas las llamadas de spam. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inscripción en esta lista no garantiza una eliminación completa de toda la publicidad no deseada, pero sí reduce significativamente su volumen.

El obstáculo de Google

Aquí es donde entra en juego la política de Google. La empresa ha limitado la grabación de llamadas en su sistema operativo Android, especialmente en países europeos como España. Aunque la ley española permite la grabación de llamadas en las que uno es parte, Google no ofrece esta función de forma nativa en su aplicación de Teléfono para usuarios en España.

Soluciones de terceros

Dado este vacío, los usuarios recurren a aplicaciones de terceros como ACR Record o Cube Call. Sin embargo, estas aplicaciones tienen sus propias limitaciones:

Calidad de audio inferior.

Dependencia de servicios de accesibilidad.

Riesgo de ser eliminadas de Google Play debido a restricciones de Google.

También podemos usar una grabadora externa cada vez que veamos que recibimos una llamada spam, usando otro móvil, por ejemplo.

Este escenario plantea un dilema ético y legal. Las políticas globales de empresas como Google pueden entrar en conflicto con las leyes y necesidades locales. Hasta que no haya una armonización entre ambos, los usuarios se enfrentan a un proceso de denuncia más complicado y menos eficiente.