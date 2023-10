X (Twitter) cambia la forma de mostrar los enlaces compartidos

X está cambiando la forma de mostrar los enlaces compartidos en la plataforma.

Ahora apuesta por una visualización «más estética», que da más protagonismo a la imagen y deja de lado todo contexto. Te contamos de qué se trata.

X simplifica la forma de mostrar los enlaces compartidos

Si has dado un vistazo a Twitter en los últimos días, habrás notado cambios en la forma cómo se muestran los enlaces compartidos. No se trata de una prueba, sino que es un cambio que Elon Musk ya había adelantado en agosto, así que tendrás que acostumbrarte a esta nueva dinámica.

¿De qué se trata? Hasta el momento, cuando compartías un enlace en la plataforma automáticamente se incluía el título, una descripción y la imagen del artículo. Así que el usuario tenía todo lo que necesitaba antes de decidir si dar clic al enlace y dirigirse al sitio web.

Sin embargo, esta dinámica ha cambiado en pro de mantener «la estética» en la plataforma. Ahora cuando se comparte un enlace se muestra la imagen como total protagonista, con el nombre del dominio superpuesto.

Si no has agregado una descripción de forma manual, ya sea en el post de X o mediante alguna dinámica en tu web, el usuario no tendrá idea de qué se trata. Y aún cuando se agrege un título o una descripción para darle contexto, puede que el usuario no entienda que se trata de un enlace, ya que no se incluye la URL en azul.

Un cambio que dividió a los usuarios en una nueva polémica

Esta cambio en los enlaces compartidos ya se está desplegando en la app de X, y algunos usuarios ya lo han notado en la versión web. Y por supuesto, este cambio está causando polémica.

Hay usuarios que están a favor de la nueva forma de presentarse los enlaces compartidos, ya que estimulará a que se deje de compartir tantos enlaces, y se genere más contenido en la plataforma. Y por otro lado, otro grupo cree que esta nueva dinámica es confusa.

Esto forma parte de los cambios que X ha anunciado durante los últimos meses. Por ejemplo, este mes se cerrarán los círculos de Twitter y se ha sumado la opción para ocultar los Me gusta para los usuarios premium.