X (Twitter) agrega la opción de ocultar los «Me gusta» a sus funciones premium

X está agregando una nueva función para sus suscriptores premium. Se trata de una función que Elon Musk mencionó el año pasado, y que ahora finalmente se está implementando en la plataforma.

Esta nueva dinámica tiene como objetivo darle un poquito más de control a los usuarios sobre los datos que son visibles en sus perfiles. Te contamos de qué se trata esta actualización.

Los suscriptores de X podrán ocultar la pestaña «Me gusta» del perfil

Si has optado por pagar por las funciones que ofrece X, tendrás un nuevo incentivo para seguir haciéndolo con su última actualización. Se trata de una nueva opción que te permitirá ocultar la pestaña «Me gusta» de tu perfil.

Seguirá estando esta pestaña, pero no será visible de forma pública, así que los «Me gusta» quedarán como información privada. Podrás seguir viéndolos, y hasta revisar tus «Me gusta» antiguos en Twitter, pero sin que los demás puedan hacer lo mismo.

Una dinámica que te puede resultar práctica si no quieres que tus seguidores, o usuarios ocasionales que visiten tu perfil, sepan a qué temas o conversaciones le has dado «Me gusta».

Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle. Si bien los «Me gusta» no serán visibles en tu perfil, esto no significa que no sean visibles en las publicaciones individuales. Es decir, cuando des «Me gusta», se verá reflejado en el post correspondiente.

Pero la función cumple con su propósito, ya que deja esta información fuera de tu perfil y pasa a estar visible solo para ti.

Cómo ocultar los «Me gusta» en X (Twitter)

Esta nueva función para ocultar los «Me gusta» en Twitter no estará activada de forma predeterminada, ya que X deja a criterio de cada usuario si quiere ocultar, o no, su pestaña de «Me gusta». Para activar esta nueva función solo debes ir a Premium >> Acceso temprano >> Personalizar perfil.

Es una opción que puede activar y desactivar tantas veces como desees. Y por supuesto, si el usuario deja de pagar la suscripción ya no contará con esta función, así que sus «Me gusta» pasarán a ser visibles nuevamente.