Microsoft Store se renueva: Un vistazo a la nueva tienda web de aplicaciones para Windows

Microsoft ha dado un paso significativo en la mejora de la experiencia del usuario al lanzar una versión web completamente rediseñada de su Microsoft Store. Este cambio no solo moderniza la plataforma, sino que también facilita la búsqueda de aplicaciones y juegos para Windows y Xbox.

La Microsoft Store ha sido durante mucho tiempo el punto de acceso para aplicaciones y juegos en el ecosistema de Windows. Sin embargo, la versión anterior de la tienda web había quedado obsoleta tanto en diseño como en funcionalidad. Este rediseño llega en un momento crucial, cuando Microsoft está buscando expandir su oferta de aplicaciones más allá de Windows.

Nuevas Características

Uno de los aspectos más destacados de esta renovación es la interfaz de usuario. La versión anterior de la Microsoft Store en la web se basaba en un código React que, aunque funcional, había comenzado a mostrar su edad en términos de diseño y usabilidad. El nuevo diseño es más limpio, más moderno y, sobre todo, más intuitivo para el usuario.

Tecnología de Fondo

La actualización no es solo estética; hay una revisión completa de la tecnología que impulsa la tienda. Microsoft ha optado por una pila tecnológica más moderna que incluye Shoelace, Lit, Vite y un backend en C# ASPNET. Para aquellos no familiarizados con estos términos, una breve explicación:

Shoelace : Una biblioteca de componentes web personalizables.

: Una biblioteca de componentes web personalizables. Lit : Un framework simple y eficiente para crear aplicaciones web.

: Un framework simple y eficiente para crear aplicaciones web. Vite : Un entorno de construcción que mejora la velocidad y el rendimiento.

: Un entorno de construcción que mejora la velocidad y el rendimiento. C# ASPNET backend: Un framework de Microsoft para construir aplicaciones web robustas.

Esta combinación de tecnologías no solo mejora la velocidad y el rendimiento de la tienda, sino que también la hace más escalable y adaptable a futuras actualizaciones.

Facilidad de Descubrimiento

Otra mejora significativa es la facilidad con la que los usuarios pueden descubrir nuevas aplicaciones y juegos. La navegación se ha optimizado para que encontrar lo que buscas sea un proceso mucho más sencillo y rápido. Esto es crucial tanto para los desarrolladores que desean que sus aplicaciones sean descubiertas como para los usuarios que buscan soluciones específicas.

Integración con la Aplicación de Escritorio

Es importante señalar que esta versión web de la Microsoft Store no reemplaza la aplicación de escritorio existente en Windows 10 y Windows 11. En cambio, ambas versiones están destinadas a trabajar en conjunto, proporcionando una experiencia de usuario coherente y unificada.

Este nuevo frente web actúa como un complemento a la aplicación principal de la Microsoft Store en Windows. Según Judah Gabriel, ingeniero de Microsoft, las dos plataformas «trabajan juntas». Este desarrollo es especialmente relevante dado que Microsoft está trabajando en una tienda de juegos móviles para Xbox, que podría beneficiarse de una interfaz web robusta.

La renovación de la tienda web podría tener un impacto significativo en cómo se descubren y se accede a las aplicaciones en el futuro, especialmente con la posible apertura de las tiendas de aplicaciones móviles de compañías como Apple y Google. La Unión Europea ya está tomando medidas en esta dirección con la Ley de Mercados Digitales, que podría acelerar estos cambios.

Más información en apps.microsoft.com