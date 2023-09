Qué es AudioCraft de Meta y cómo usarlo

Las compañías como Meta se dedican a la introducción de nuevas tecnologías constantemente, y varias de ellas se relacionan con la inteligencia artificial.

Así pues, una de sus últimas apuestas tiene que ver con AudioCraft, una herramienta creada para personas aficionadas y amantes a la música. Incluso, para aquellos pequeños músicos que quieren ingresar a la industria va de maravilla, sin importar si cuentan o no con el capital necesario para pagar un estudio profesional. Esto es lo que debes saber de dicha app.

Este es un nuevo software que posee un código abierto capaz de crear música y efectos de sonido a partir de un texto. Los mismos poseen una alta calidad de música y sonido, con 3 modos de generación de audios: MusicGen, AudioGen y su codificador EnCodec.

Haciendo pistas musicales con AudioCraft en solo 1 minuto

Para entrar en el mundillo musical de AudioCraft debes ingresar al enlace colaborativo de GitHub. Una vez allí, podrás elegir entre MusicGen (convertir el texto especificando lo que dices en pista musical), AudioGen (convertir de texto a sonido) o EnCodec (herramienta de audio neuronal de última generación). En nuestro caso, elegimos la primera, luego presionamos en el enlace de Demo facebook/MusicGen y procedimos a darle la instrucciones de lo que queríamos.

Así como funciona con otras inteligencias artificiales, aquí tenemos que ser lo más específicos posibles, para que AudioCraft nos pueda dar los resultados en 59 segundos. Sí, en solo 59 segundos nos arrojó una pista de reggaetón de 127 BPM (desconocemos el BPM ideal para este género, pero el resultado fue más que acertado).

En lo personal, quise probar de nuevo a ver si me daba otros patrones de sonido. Pues bien, por fortuna no me dejó mal AudioCraft, pues le pedí una pista de reggae y cumplió sin problemas. Luego de eso, descargué el audio en formato mp4 para poder utilizarlo desde el ordenador.

En la segunda opción, la de AudioGen, se le puede solicitar, por ejemplo, que genere el sonido de una patrulla, el ladrido de un perro, o cualquier otro sonido que pueda encajar con la pista musical.

Los de Mark Zuckerberg afirman que es una herramienta optimizada la cual permite a sus usuarios tener resultados positivos sin menos equipos tecnológicos, incluso por encima de sus competidores directos en esta rama. Así que si quieres llegar a firmar con uno de los grandes de la industria como Sony Music o Universal Music, no está de más iniciar con estas aplicaciones gratuitas.