Cómo usar MusicLM, la Inteligencia Artificial que nos permite crear música

La música es un lenguaje universal que nos permite expresar emociones y sentimientos que muchas veces no podemos poner en palabras. Pero, ¿qué pasa cuando queremos crear música pero no sabemos cómo tocar un instrumento o no tenemos habilidades para componer? Ahí es donde entra MusicLM, una herramienta experimental que utiliza inteligencia artificial para convertir tus ideas en música.

¿Qué es MusicLM?

MusicLM es un modelo experimental de texto a música que puede generar canciones únicas basadas en tus ideas o descripciones. Esta herramienta, creada por Google, utiliza tecnología de inteligencia artificial para analizar las palabras y frases que escribas en un prompt, como «jazz con alma para una cena», y crear dos canciones únicas basadas en esa descripción. Después de escuchar ambas canciones, puedes elegir la que más te guste y así ayudar a mejorar el modelo.

¿Cómo funciona MusicLM?

MusicLM utiliza redes neuronales para analizar el texto que le proporcionas y luego convertirlo en música. Para hacer esto, el modelo se entrena con una gran cantidad de datos de música y texto, lo que le permite comprender mejor cómo debe sonar una canción basada en una descripción específica.

Una vez que ingresaste la descripción, MusicLM crea dos versiones de la canción, que son diferentes pero están basadas en las palabras y frases que proporcionaste. Estas canciones están creadas de manera automática, lo que significa que no hay un músico detrás de ellas, sino que el modelo las crea utilizando algoritmos y aprendizaje automático.

¿Cómo se desarrolló MusicLM?

Para desarrollar MusicLM, Google ha trabajado con músicos y artistas para explorar las posibilidades creativas de esta herramienta. Algunos de los músicos que han participado en este proyecto son Dan Deacon, quien ha trabajado con el equipo de Google para mejorar el modelo, y Kaitlyn Aurelia Smith, quien ha creado una pieza musical utilizando MusicLM como base.

Google ha realizado talleres y eventos para que los músicos y artistas puedan experimentar con MusicLM y ver cómo puede ser utilizado en su proceso creativo. Estos talleres han sido una oportunidad para que los artistas den su opinión sobre el modelo y lo ayuden a mejorar.

¿Qué impacto puede tener MusicLM?

MusicLM es una herramienta experimental, pero podría tener un gran impacto en la forma en que se crea y consume la música. Al utilizar la inteligencia artificial para crear música, se pueden explorar nuevas formas de expresión y romper las barreras tradicionales de la creación musical.

Por otro lado, MusicLM podría ser una herramienta útil para los músicos que tienen dificultades para componer o que buscan inspiración. Al utilizar esta herramienta, pueden obtener nuevas ideas y desarrollarlas en canciones completas.

Cómo probarlo

Para empezar a usar la herramienta, tenéis que entrar en aitestkitchen.withgoogle.com e identificaros con vuestra cuenta de email para que os pongan en la lista de espera, siendo necesario informar el país y el motivo por el cual queréis tener acceso.