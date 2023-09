Descifrando el futuro de la inteligencia artificial en el AI & Big Data Congress de Barcelona

La inteligencia artificial (IA) y el big data se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo empresarial. Barcelona se prepara para ser el epicentro de estas discusiones con la celebración del AI & Big Data Congress, un evento que promete profundizar en las últimas tendencias y avances tecnológicos.

En WWWhatsnew, como Mediapartners, os contaremos todos los detalles del congreso, por lo que estad atentos a nuestro Twitter y a los artículos que iremos publicando.

Objetivos del Congreso

El congreso tiene como objetivo principal explorar la IA generativa y su aplicabilidad en el mundo empresarial. También se discutirá la economía basada en datos, un concepto en pleno desarrollo a nivel europeo que busca implementar herramientas tecnológicas en un contexto de soberanía europea.

Ponentes Destacados

Entre los ponentes se encuentra Inma Martínez, una experta internacional en tecnologías digitales, quien hablará sobre el potencial económico y social de la IA. Jens Hansen, director general en Europa de Microsoft Data & AI, abordará cómo las empresas pueden adaptar su estrategia de datos para beneficiarse de la IA generativa.

Iniciativas Empresariales

El evento servirá como plataforma para presentar una selección de start-ups y scale-ups pioneras en el uso de la IA. Estas empresas mostrarán cómo la tecnología está transformando diversos sectores, desde la salud hasta la logística.

Impacto en la Ciberseguridad

Uno de los temas que se abordarán es la confluencia entre la IA y la ciberseguridad. Se presentarán casos que ilustran cómo la IA puede mejorar la protección de los activos digitales de empresas e instituciones.

Organizadores y Patrocinadores

El evento está organizado por el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) y Eurecat, y cuenta con el patrocinio de entidades como la Generalitat de Catalunya y empresas tecnológicas como Huawei.

Implicaciones Éticas y Regulatorias

Se dedicará un espacio para discutir las implicaciones éticas y regulatorias de la IA, un tema cada vez más relevante dado el rápido avance de esta tecnología.

El AI & Big Data Congress no es solo un evento para discutir avances tecnológicos, sino un foro que busca trazar el camino para una implementación ética y efectiva de estas tecnologías en la sociedad.

Más información en aicongress.barcelona