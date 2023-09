Stable Audio, la solución de Stability AI para crear música con IA

La inteligencia artificial ha ido ganando terreno en la generación de contenido, desde texto hasta imágenes. Ahora, esta tecnología se adentra en el mundo de la música con Stable Audio, una plataforma que permite crear composiciones musicales a partir de simples descripciones textuales.

No es la única plataforma que genera audio, yo mismo uso beatoven.ai, una de las opciones que recomendé en el artículo Las mejores opciones para crear música con Inteligencia Artificial, pero el resultado es bastante bueno.

Stable Audio es un servicio de inteligencia artificial generativa que se especializa en la creación de música. Desarrollado por Stability AI, esta herramienta se suma a la creciente lista de aplicaciones que utilizan IA para generar contenido de manera autónoma.

La plataforma no produce canciones completas, sino pistas de audio que pueden variar en claridad y melodía. Estas pistas pueden incluir uno o varios instrumentos y son generadas en función de la descripción o «prompt» que el usuario proporciona. Es importante tener en cuenta que la calidad del resultado está directamente relacionada con la precisión del prompt.

Para empezar a usar Stable Audio, es necesario registrarse en su sitio web. Una vez completado este paso, el usuario debe escribir una descripción del tipo de música que desea en un cuadro de texto. Al presionar un botón, la música se genera y está lista para ser escuchada o descargada.

Ejemplos de prompts

En esta sección, exploraremos diversos ejemplos de prompts que podrían utilizarse en Stable Audio para generar distintos tipos de música. Estos ejemplos demuestran la versatilidad de la plataforma y cómo se puede adaptar a diversas necesidades y estilos musicales.

Música Trance para Ibiza

Prompt: Trance, Ibiza, Beach, Sun, 4 AM, Progressive, Synthesizer, 909, Dramatic Chords, Choir, Euphoric, Nostalgic, Dynamic, Flowing

Disco al Estilo de Chicago y Nueva York

Prompt: Disco, Driving Drum Machine, Synthesizer, Bass, Piano, Guitars, Instrumental, Clubby, Euphoric, Chicago, New York, 115 BPM

Synthpop con Toques Nostálgicos

Prompt: Synthpop, Big Reverbed Synthesizer Pad Chords, Driving Gated Drum Machine, Atmospheric, Moody, Nostalgic, Cool, Club, Striped-back, Pop Instrumental, 100 BPM

Música Ambiental para Publicidad y Meditación

Prompt: Ambient house, new age, meditation, advertisement, 808 drum machine, 808 kick, claps, shaker, synthesizer, synth bass, soaring lead heavily reverbed, modern, sleek, beautiful, inspiring, futuristic

Música Calma para Spa

Prompt: Calm meditation music to play in a spa lobby

Post-Rock Épico y Sentimental

Prompt: Post-Rock, Guitars, Drum Kit, Bass, Strings, Euphoric, Up-Lifting, Moody, Flowing, Raw, Epic, Sentimental, 125 BPM

Techno Ambiental Inspirado en Bosques Escandinavos

Prompt: Ambient Techno, meditation, Scandinavian Forest, 808 drum machine, 808 kick, claps, shaker, synthesizer, synth bass, Synth Drones, beautiful, peaceful, Ethereal, Natural, 122 BPM, Instrumental

Música Alegre en Compás de 3/4

Prompt: 3/4, in 3, 3 beat, guitar, drums, bright, happy, claps

Música Ambiental que Evoke Confort y Paz

Prompt: Warm soft hug, comfort, low synths, twinkle, wind and leaves, ambient, peace, relaxed, water

Estos prompts sirven como punto de partida para explorar las capacidades de Stable Audio y cómo se pueden personalizar las composiciones musicales según las necesidades del usuario.

Licencia, Limitaciones de la Cuenta Gratuita y Uso en Redes Sociales

El servicio tiene un costo de 12 dólares al mes. Sin embargo, ofrece una opción gratuita que permite hasta 20 usos con una duración máxima de 45 segundos por pista.

Licencia del Contenido

El contenido generado a través de Stable Audio está sujeto a diferentes tipos de licencias dependiendo del tipo de cuenta que posea el usuario. Para aquellos que cuentan con una suscripción Pro, la música generada puede ser utilizada en proyectos comerciales, incluyendo vídeos, juegos y podcasts. Sin embargo, no está permitido entrenar modelos de IA con el audio generado.

Limitaciones de la Cuenta Gratuita

La cuenta gratuita de Stable Audio ofrece hasta 20 usos con una duración máxima de 45 segundos por pista de audio. Este tipo de cuenta está diseñada principalmente para uso no comercial. Es una opción viable para aquellos que deseen probar el servicio antes de optar por una suscripción paga.

Uso en Redes Sociales

En cuanto al uso de la música generada en redes sociales, no es posible hacerlo con la cuenta gratuita. Dado que la cuenta gratuita está limitada a uso no comercial, el usuario debe tener cuidado de no monetizar el contenido en el que se incluye la música generada, nunca crear anuncios con ese contenido o permitir que alguien los cree. Para aquellos que deseen utilizar la música en contenido monetizado o comercial, se recomienda optar por la suscripción Pro y no arriesgarse. Piensa que si pones un contenido y aparece en alguna página con anuncios, ya puede considerarse que está monetizándose.

Stable Audio tiene un amplio rango de aplicaciones, desde la producción musical hasta la creación de contenido multimedia. Su capacidad para generar música única lo convierte en una herramienta valiosa para profesionales y aficionados por igual.

Más información en Stable Audio.