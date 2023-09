Un juego de mesa contra el Cambio Climático

El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos, pero enfrentarlo puede parecer una tarea abrumadora. Aquí es donde entra en juego «The Time is Now: Toolkit for Change», un juego de mesa que busca transformar la ansiedad climática en acción concreta.

La ansiedad climática puede llevar a un estado de parálisis, donde la magnitud del problema hace que las acciones individuales parezcan insignificantes. Este juego busca romper ese ciclo, alentando a los jugadores a pensar en soluciones prácticas.

El juego utiliza cartas que presentan preguntas o problemas relacionados con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los jugadores proponen soluciones que luego se colocan en un «lienzo de acción», categorizadas según su factibilidad y el tiempo necesario para implementarlas.

Uno de los enfoques del juego es cómo nuestra relación con la tecnología puede tener un impacto ambiental positivo o negativo. No se trata de ser ingenieros cuánticos, sino de tomar decisiones informadas en nuestra vida diaria.

El juego no es solo un ejercicio teórico; su objetivo es inspirar y desafiar a los jugadores para que generen resultados concretos y positivos. Invita a colegas, amigos y familiares a participar y a dar pasos hacia un planeta más sostenible, inspirando a otros a hacer lo mismo. El juego se destaca por su capacidad para generar ideas accionables en un corto período de tiempo, superando a otros kits de herramientas en eficacia.

Las 60 cartas del juego no son meros disparadores de conversación; cada una contiene un fragmento de sabiduría, conocimiento o hecho recopilado de una red global de científicos, emprendedores ecológicos, oficiales de sostenibilidad y activistas. Los ODS de la ONU sirven como guía, y el proyecto Drawdown se utiliza para la verificación de hechos e inspiración.

Cada carta presenta una pregunta que desafía a los jugadores a pensar en soluciones prácticas a problemas específicos. Algunos ejemplos incluyen:

¿Qué puedes hacer para evitar hospitales contaminantes?

¿Cómo serían tus vacaciones con cero emisiones de CO2?

¿Cómo podrías compartir el viaje al trabajo?

¿Con quién colaborarías para un entorno de vida y trabajo más saludable?

Estas preguntas no solo fomentan la discusión, sino que también impulsan a los jugadores a considerar acciones concretas que puedan implementar en su vida diaria para contribuir a un futuro más sostenible.

Si bien la iniciativa es loable, enfrenta desafíos como la necesidad de una amplia adopción para generar un impacto significativo. No es una solución mágica, pero es un paso en la dirección correcta.

Más información en The Time is Now Toolkit y en The Next Web.