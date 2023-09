YouTube Music se vuelve más social con su última actualización en iOS y Android

YouTube Music ha rediseñado una de sus secciones con un cambio que puede pasar desapercibido algunos usuarios y disgustar a otros.

Al parecer, el equipo de YouTube quiere darle a la app un toque social mostrando los comentarios de los vídeos en otra de sus secciones. Te contamos de qué se tratan estos cambios que llegan con la última actualización.

YouTube Music agrega comentarios a los vídeos de esta sección

Desde el comienzo, YouTube Music solo se trató de escuchar música, o improvisar un karaoke, ya que muestra las letras de las canciones. Pero la a parte social, de interactuar con otros y dejar comentarios, se han mantenido en YouTube, a excepción de las listas de reproducción.

Una dinámica que ha cambiado con la última actualización de YouTube Music. Si bien no aparecerán los comentarios en todos los vídeos que veas en la aplicación, desde esta actualización estarán disponibles en «Reproduciendo ahora».

Sí, mientras escuchas tus canciones favoritas, o ves los vídeos, también podrás consultar los comentarios que dejaron el resto de los usuarios. Y si deseas, también puedes escribir tu comentario directamente desde la aplicación.

Más novedades en YouTube Music

Verás que la sección de comentarios se encuentra debajo de la portada, así que un simple toque podrás ingresar a esta apartado. Tal como sucede con YouTube, junto con cada comentario tendrás las opciones para marcar Me gusta, No me gusta, o responder al usuario. También podrás filtrar los comentarios usando «Más recientes» o «Mejores».

Si bien puedes ignorar completamente esta sección, si solo te interesa escuchar música y dejar la interacción para YouTube, parece extraño que siga apostando función que suele causar problemas en la plataforma.

Además de los comentarios, notarás algunos detalles interesantes en el cambio de diseño de la sección «Reproducir ahora», que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, se reorganizan los controles para que sea más fácil usarlos desde el móvil.