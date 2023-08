Habicat: Cuando la gamificación se encuentra con la productividad personal

La gestión del tiempo y la formación de hábitos se han convertido en preocupaciones centrales en nuestra vida cotidiana. En este contexto, surge Habicat, una aplicación que combina elementos de juego con la seriedad de la organización personal.

Desarrollada por Mason Paisley, un exestudiante de arte con experiencia en la gestión de productos de juego, Habicat nace de la necesidad de hacer más atractiva la formación de hábitos. Paisley se inspiró en el libro «Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World«, que aborda la eficacia de la gamificación en la motivación humana.

Características Principales

Entre las funcionalidades que ofrece Habicat se encuentran:

Tarjeta de registro de hábitos : Permite un seguimiento intuitivo y visual de tus actividades.

: Permite un seguimiento intuitivo y visual de tus actividades. Crecimiento mediante gamificación : Tu personaje virtual crece y obtiene gemas a medida que cumples con tus hábitos.

: Tu personaje virtual crece y obtiene gemas a medida que cumples con tus hábitos. Función de apertura de cofres : Utiliza gemas para desbloquear recompensas en forma de joyas virtuales.

: Utiliza gemas para desbloquear recompensas en forma de joyas virtuales. Muro de logros: Con logros ocultos que añaden un elemento de sorpresa y recompensa.

La Psicología detrás de la Gamificación

La gamificación se basa en la idea de que los elementos de juego pueden aumentar la motivación y el compromiso. En el caso de Habicat, la gamificación no solo hace que la formación de hábitos sea más atractiva, sino que también proporciona un sistema de recompensas inmediatas que falta en muchas tareas de la vida real.

Habicat valora la retroalimentación de la comunidad y ha establecido un grupo de Discord para que los usuarios compartan sus experiencias y sugerencias. Este enfoque comunitario podría ser un factor clave en el desarrollo futuro de la aplicación.

Se espera que futuras actualizaciones incluyan informes de datos, desafíos mensuales y la incorporación de mascotas virtuales. Estas adiciones podrían posicionar a Habicat como una herramienta integral de productividad personal.

Habicat representa una interesante convergencia entre el juego y la vida real, ofreciendo una solución que podría llenar un vacío en el mercado de aplicaciones de productividad. Su enfoque en la gamificación y la retroalimentación de la comunidad sugiere un modelo sostenible que podría adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios.

Más información en apps.apple.com