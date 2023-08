Dispositivos para encontrar cosas fácilmente: las 3 mejores opciones para saber dónde están tus llaves, cartera y demás objetos

Tener problemas para encontrar tus llaves, carteras u otros objetos puede ser frustrante y llevar mucho tiempo. Afortunadamente, existen dispositivos diseñados específicamente para ayudarte a localizar tus pertenencias de manera rápida y sencilla.

En este artículo, exploraremos las 3 mejores opciones disponibles en el mercado para encontrar tus objetos perdidos.

El Tile Mate es un pequeño dispositivo Bluetooth que se puede colocar en cualquier objeto que desees rastrear. Conectado a una aplicación en tu teléfono inteligente, el Tile Mate te permite localizar tus pertenencias con solo tocar un botón.

Si pierdes tus llaves, por ejemplo, simplemente abre la aplicación y activa la función de búsqueda. El Tile Mate emitirá un sonido para ayudarte a encontrar tus llaves rápidamente. Además, si estás fuera del rango de Bluetooth, la aplicación registrará la última ubicación conocida de tu objeto perdido en un mapa. Esto te brinda una pista sobre dónde buscar.

El Tile Mate también ofrece una función comunitaria. Si pierdes un objeto y estás fuera del rango de Bluetooth, puedes activar la función «Comunidad Tile» en la aplicación. Esto permite que cualquier persona con la aplicación Tile en su teléfono inteligente detecte tu objeto perdido si está cerca de él. Si alguien más con la aplicación Tile pasa por tu objeto perdido, recibirás una notificación con la ubicación actualizada. Esta función comunitaria amplía tus posibilidades de encontrar tus pertenencias perdidas. Su precio es de 35,99 euros desde la página oficial.

El Chipolo ONE es otro dispositivo Bluetooth popular para encontrar objetos perdidos. Por unos 25 euros y al igual que el Tile Mate, este también se conecta a una aplicación en tu teléfono inteligente y te permite localizar tus pertenencias con facilidad. Con solo tocar un botón en la aplicación, el Chipolo ONE emitirá un sonido para ayudarte a encontrar tus objetos perdidos.

Una característica única del Chipolo ONE es su capacidad para funcionar en ambas direcciones. Si has perdido tu móvil, puedes presionar dos veces el botón en el Chipolo ONE para hacer que tu teléfono suene, incluso si está en modo silencioso. Esta función puede ser especialmente útil cuando tienes prisa y no puedes encontrar tu teléfono en ninguna parte.

Además de la característica de búsqueda, el Chipolo ONE también ofrece una función de recordatorio. Puedes configurar recordatorios en la aplicación para que te avise si te alejas de tus pertenencias sin darte cuenta. Por ejemplo, si sales de casa sin tus llaves, recibirás una notificación en tu teléfono inteligente para recordarte que las lleves contigo. Esta función te ayuda a evitar perder tus objetos en primer lugar.

El AirTag es un pequeño dispositivo de rastreo diseñado por Apple. Con un tamaño similar al de una moneda, se puede colocar fácilmente en objetos como llaves, carteras, mochilas o incluso en mascotas. Este dispositivo utiliza la tecnología Bluetooth para conectarse con nuestro iPhone o iPad, permitiéndonos rastrear la ubicación de nuestros objetos perdidos a través de la aplicación Find My de Apple.

El AirTag de Apple es una herramienta innovadora y útil para rastrear y encontrar objetos perdidos. Con sus funciones de rastreo preciso, notificaciones de separación y el Modo Perdido, el AirTag nos brinda tranquilidad y nos ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo al buscar nuestras pertenencias. Además, su diseño compacto y duradero, junto con la integración de rastreo preciso, hace que sea la alternativa más interesante (pero menos económica) para los usuarios con iPhone, pues se puede enlazar a la familia de dispositivos y tener el control desde el iPhone. El precio ronda los 33 euros desde el sitio web oficial de Apple.