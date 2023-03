Cómo ver si alguien te está rastreando con un AirTag de Apple y no lo sabes

Si estás leyendo este post, es posible que tengas sospechas de que alguien está rastreando tu ubicación mediante un Apple AirTag, uno de estos pequeños dispositivos de localización creados por Apple que, a pesar de funcionar bastante bien para encontrar tus pertenencias que tengan un AirTag en su interior, también pueden ser usados por terceros para rastrearte sin tu conocimiento o consentimiento.

Ahora bien, la buena noticia es que sí que es posible saber si alguien está utilizando un AirTag para monitorearte, ya sea que tengas un móvil Android o mismamente que dispongas de un iPhone, así que presta atención porque aquí encontrarás las respuestas que necesitas.

Cómo saber desde un iPhone si un AirTag te está rastreando

Es obvio que desde un iPhone será mucho más sencillo (y de manera nativa) el saber si un AirTag te está rastreando, ya que ambos vienen siendo dispositivos que se encuentran integrados en la misma red la compañía, es decir, de Apple. Entonces, si un AirTag desconocido está cerca de ti, pasarás a recibir una notificación en tu pantalla, pues así es como funciona, todos los iPhone resultan ser una especie de baliza de búsqueda capaz de detectar AirTags perdidos.

Esto realmente no es que signifique que estás siendo víctima de un criminal o de un acosador. De hecho, esto podría significar que alguien simplemente ha perdido su AirTag y tú lo has encontrado. Ahora bien, ya sería motivo de preocupación si el AirTag permanece contigo mientras te mueves, así que en ese caso, deberás detenerte por un momento y comenzar a buscar el localizador en tus pertenencias, en tu coche, etc.

Llegado este punto tendrás pulsar sobre la notificación que te habrá llegado al iPhone y que indica AirTag encontrado moviéndose con usted. Una vez hecho esto, podrás ver en pantalla un botón que servirá para hacer sonar el AirTag en cuestión, para que así lo puedas encontrar más fácilmente.

Para finalizar, será crucial que logres dar con el AirTag y que no vayas a ningún lado hasta poder encontrarlo, puesto que lo más probable es que el dueño del localizador quiera saber cuál es la dirección de tu casa o el lugar al que irás.

Cómo saber desde un móvil Android si un AirTag te está rastreando

Y en caso de que tengas un dispositivo Android, el tema se complica un poco más, por así decirlo, ya que estamos hablando de dos ecosistemas diferentes y la compatibilidad de los AirTags con los móviles Android es realmente baja, o así solía serlo. Y es que debido al creciente uso ilegal de AirTags y las críticas de privacidad que estos han tenido, Apple decidió lanzar una aplicación de escáner AirTag para teléfonos Android.

Claro, esta app que lleva por nombre Detector de rastreadores, tampoco es que tenga tantas funciones como las que se pueden encontrar en un iPhone por lo que ya te comentamos, además de que no funciona en segundo plano automáticamente y tendrás que entrar tú a la app y escanear manualmente tu entorno para así saber si hay algún AirTag cerca de ti.

Sí, es bastante básica pero cumple con lo que promete, así que si sospechas la presencia de algún AirTag alrededor de ti, entra en la app, camina en diferentes direcciones para encontrarlo y si la aplicación detecta algo, te lo mostrará en pantalla. Sin embargo, lo frustrante es que no te indicará dónde está el aparato, sino que más únicamente te dirá si está allí en alguna parte, eso será todo.