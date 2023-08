Lego crea una lista de sonidos ASMR con sus propias piezas

Lego nos sorprende con una propuesta sonora única: una lista de reproducción que utiliza sonidos de sus icónicos ladrillos para imitar los sonidos de la naturaleza.

La magia detrás del sonido

La famosa empresa de juguetes, conocida por sus bloques de construcción, ha presentado su Colección de Insectos. Pero no es solo otro set de construcción. Junto con él, Lego ha lanzado una lista de reproducción ASMR llamada «Green Noise». Esta no es una lista de reproducción común, ya que utiliza los sonidos de las piezas de Lego (a las cuales las llamaré ladrillos, como siempre he hecho) para recrear los sonidos relajantes característicos de cada insecto de la colección.

Para lograr esta hazaña sonora, Lego colaboró con la artista de Foley, Sanaa Kelley. Kelley, con su experiencia y creatividad, utilizó los mismos ladrillos que se usan para construir los insectos y, con técnicas de Foley, logró imitar sonidos como el aleteo y los clics característicos de estos pequeños seres.

Detalles de la colección

Dentro de esta colección encontramos insectos como la mariposa morpho azul, el escarabajo Hércules y la mantis china. Cada uno de estos modelos viene acompañado de un track en la lista de reproducción que imita sus sonidos naturales utilizando ladrillos de Lego y otras técnicas sonoras.

Pero lo más interesante es que no necesitas comprar el set para disfrutar de esta experiencia sonora. La lista de reproducción «Green Noise» está disponible para todos en el sitio web de Lego, ofreciendo casi tres horas de relajantes sonidos.

El origen

Este set y su lista de reproducción son una clara señal de que Lego está prestando más atención al público adulto. Según un informe de la empresa, muchos adultos no dedican suficiente tiempo a relajarse. Con esta iniciativa, Lego busca ofrecer un momento de calma y desconexión a través de la construcción y el sonido.

El origen de este set es igualmente interesante. Fue concebido por un aficionado de Lego, José Maria de España. Inspirado por sus pasatiempos, como la fotografía y la naturaleza, propuso el diseño a Lego Ideas, donde rápidamente ganó popularidad.

Lego ya había experimentado con la música en 2021. En ese entonces, la empresa lanzó una lista de reproducción de ruido blanco, también utilizando sonidos de sus ladrillos. Esta lista, aunque no estaba vinculada a un set específico, ofrecía una experiencia sonora relajante y estaba disponible en varias plataformas de streaming.

Más información y lista de sonidos en www.lego.com.