Zoom actualizó sus términos de servicio para entrenar sus modelos de IA: ¿Qué significa para los usuarios?

En un movimiento que no ha pasado desapercibido en la industria tecnológica, Zoom, la popular plataforma de videoconferencias, ha realizado una actualización significativa en sus términos de servicio, otorgándose el derecho de utilizar ciertos datos de sus clientes para entrenar y ajustar sus modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Aunque esta no es una práctica inédita en el mundo de la IA, la decisión ha generado preguntas sobre la privacidad de los datos y las implicaciones éticas del uso de información personal con fines de entrenamiento de IA.

La nueva jugada estratégica de Zoom en IA

La última versión de los términos de servicio de Zoom, que entró en vigor el 27 de julio, ha llamado la atención de muchos por su disposición a utilizar los «datos generados por el servicio» para fines de entrenamiento de IA. Aunque la actualización también abarca secciones sobre licencias de software, servicios beta y cumplimiento, es esta cláusula la que ha generado un debate más profundo en la comunidad de usuarios y observadores de tecnología.

Los datos a los que Zoom ahora puede acceder incluyen información sobre el uso del producto por parte del cliente, datos de telemetría y diagnóstico, así como contenido o datos similares recopilados por la empresa. A diferencia de algunas plataformas, no se proporciona una opción de exclusión voluntaria para los usuarios preocupados por compartir estos datos con fines de entrenamiento de IA.

A pesar de que el uso de datos para entrenar modelos de IA no es nuevo en la industria, la decisión de Zoom adquiere un matiz relevante en un momento en que el debate sobre la privacidad de los datos y la ética en la IA está en pleno apogeo. Empresas como OpenAI, Google y Microsoft también utilizan datos de usuarios para entrenar sus modelos de IA, pero Zoom se suma a la conversación en un momento en que la sociedad cuestiona cada vez más la forma en que se manejan y utilizan los datos personales.

Este movimiento de Zoom se sitúa en el contexto de un creciente uso de la IA generativa en diversos campos, desde chatbots hasta herramientas de generación de imágenes. Sin embargo, esta tendencia también ha dado lugar a demandas de autores y artistas que afirman que sus creaciones se reflejan en los resultados de las herramientas de IA, lo que plantea cuestiones sobre la autoría y la originalidad en el mundo digital.

Los detalles de la cláusula de uso de datos de Zoom

Los términos de servicio actualizados de Zoom establecen claramente: «Usted da su consentimiento para que Zoom acceda, use, recopile, cree, modifique, distribuya, procese, comparta, mantenga y almacene los Datos generados por el servicio para cualquier propósito, en la medida y de la manera permitida por la Ley aplicable, incluido el propósito de … aprendizaje automático o inteligencia artificial (incluso con fines de entrenamiento y ajuste de algoritmos y modelos)». Esta redacción abierta y amplia permite a Zoom un margen considerable para utilizar los datos en diversas capacidades relacionadas con la IA.

Sin embargo, es importante señalar que no todo el contenido del cliente está sujeto a esta cláusula. El contenido como mensajes, archivos y documentos no parece estar incluido en la categoría de datos que Zoom utilizará para entrenar su IA. En una publicación de blog posterior, Zoom aclaró aún más este punto, afirmando que «para la IA, no usamos contenido de audio, video o chat para entrenar a nuestros modelos sin el consentimiento del cliente». Aquí, la frase clave es «sin el consentimiento del cliente», lo que sugiere que Zoom busca abordar las preocupaciones sobre la privacidad del contenido personal.

Las nuevas funciones de IA generativa de Zoom

Zoom ya había incursionado en el terreno de la IA generativa antes de esta actualización de términos de servicio. La compañía presentó dos nuevas funciones de IA generativa en junio: una herramienta de resumen de reuniones y una herramienta para redactar mensajes de chat. Aunque estas funciones son ofrecidas como una prueba gratuita para los clientes, activarlas implica que los usuarios otorguen su consentimiento para que Zoom utilice el contenido de sus interacciones individuales para entrenar sus modelos de IA.

La actualización de los términos de servicio de Zoom plantea preguntas más amplias sobre cómo las empresas tecnológicas equilibran el avance de la IA con la privacidad y la ética. Si bien Zoom asegura que los clientes tienen la opción de habilitar o deshabilitar las funciones de IA generativa, así como compartir o no su contenido con fines de mejora del producto, la discusión sobre los términos y condiciones y el consentimiento informado es fundamental en este contexto.