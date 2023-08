Cómo usar ChatGPT en la educación superior, una guía completa

La era de la inteligencia artificial (IA) ha llegado, y con ella, nuevas posibilidades y desafíos en diversos campos, incluyendo la educación. Pero, ¿cómo podemos integrar la IA en la enseñanza superior sin perder de vista los objetivos pedagógicos?

Un estudio realizado por Ahmad Samer Wazan, Imran Taj, Abdulhadi Shoufan, Romain Laborde y Rmi Venant, explora un enfoque innovador que combina tecnología y pedagogía.

Titulado «How to Design and Deliver Courses for Higher Education in the AI Era: Insights from Exam Data Analysis«, el estudio se puede resumir de la siguiente forma:

La Necesidad de Adaptar la Educación a la IA

Diseño de Cursos en la Era de la IA

La educación superior debe adaptarse a las fortalezas y limitaciones de la IA. No se trata solo de aplicar tecnología, sino de diseñar cursos y exámenes que aprovechen las capacidades de la IA sin perder de vista los objetivos educativos.

Integración de la IA en la Historia de la Educación

La integración de la IA en la educación no es una idea nueva. Desde los años 70, ha habido esfuerzos para incorporar herramientas tecnológicas en la enseñanza. La llegada de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) como ChatGPT ha reavivado el interés en este campo.

Cómo ChatGPT ha cambiado las cosas

Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, ChatGPT ha generado una mezcla de respuestas entusiastas y pesimistas en diversos sectores, incluyendo la educación. Las opiniones se dividen entre quienes ven los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) como algo positivo o negativo, y todo lo que hay en medio.

El sector educativo está atento a las capacidades de ChatGPT para generar texto similar al humano, lo que ha sido referido como el próximo gran disruptor de la industria.

Noam Chomsky, lingüista teórico, caracteriza a ChatGPT como un plagio de alta tecnología que llevará a evitar el aprendizaje. Francois Chollet, creador de la biblioteca Keras, ha destacado la falta de razonamiento contextual en el uso de LLMs.

Sam Altman, CEO de OpenAI, respondió a estas preocupaciones reconociendo las debilidades y errores de ChatGPT, pero también su potencial. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y Andy Jassy, CEO de Amazon, han expresado su optimismo sobre las aplicaciones de la IA generativa.

Algunas escuelas y universidades han prohibido ChatGPT, mientras que otras han reconocido que la herramienta ha llegado para quedarse y están desarrollando políticas para abordar cuestiones éticas y de productividad.

Enfoque Pedagógico: Inspiración Socrática

Método Socrático en la Enseñanza

El enfoque propuesto se inspira en el método socrático, que fomenta el pensamiento crítico a través de preguntas abiertas y diálogos. Los educadores pueden utilizar LLMs para facilitar discusiones en clase y diseñar preguntas que no puedan ser respondidas simplemente con un clic.

Preparación de los Estudiantes para el Uso de LLMs

Es vital entrenar a los estudiantes en el uso correcto de LLMs. La enseñanza interactiva y el enfoque socrático pueden ayudar a los estudiantes a reconocer las ventajas y desventajas de estas herramientas.

La adaptación del diseño de los cursos a las limitaciones y fortalezas de la Inteligencia Artificial (IA)

El documento, de 45 páginas, aborda la adaptación del diseño de los cursos a las limitaciones y fortalezas de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML), con un enfoque particular en la educación.

Definiciones y Conceptos : Se ofrecen definiciones básicas de IA y ML, y se discuten términos como «Generative AI» y «Large Language Models» (LLMs).

: Se ofrecen definiciones básicas de IA y ML, y se discuten términos como «Generative AI» y «Large Language Models» (LLMs). Limitaciones de la IA y ML : Se describen varias limitaciones, como la naturaleza probabilística de ML, la falta de sentido común en las máquinas, la posibilidad de datos defectuosos e incompletos, la responsabilidad de la IA, y problemas con la generalización fuera de la distribución de datos.

: Se describen varias limitaciones, como la naturaleza probabilística de ML, la falta de sentido común en las máquinas, la posibilidad de datos defectuosos e incompletos, la responsabilidad de la IA, y problemas con la generalización fuera de la distribución de datos. Fortalezas de la IA y ML : Se destacan las fortalezas, como la personalización de la educación y la complementación de la inteligencia humana.

: Se destacan las fortalezas, como la personalización de la educación y la complementación de la inteligencia humana. Explotación de Limitaciones y Fortalezas en el Diseño de Cursos : Se discuten estrategias para enseñar fuera de la distribución del modelo y se presenta un ejemplo modificado para ilustrar una limitación.

: Se discuten estrategias para enseñar fuera de la distribución del modelo y se presenta un ejemplo modificado para ilustrar una limitación. Debate sobre la Capacidad de Pensamiento de las Máquinas : Se aborda el debate en curso sobre si las máquinas pueden pensar y se destaca la importancia de que los educadores reconozcan las limitaciones de la IA.

: Se aborda el debate en curso sobre si las máquinas pueden pensar y se destaca la importancia de que los educadores reconozcan las limitaciones de la IA. Integración de Chatbots en la Educación : Se explora la historia y la investigación en la integración de chatbots en la educación, incluyendo diferentes técnicas y plataformas, y se examinan los impactos positivos y negativos.

: Se explora la historia y la investigación en la integración de chatbots en la educación, incluyendo diferentes técnicas y plataformas, y se examinan los impactos positivos y negativos. Enfoques Pedagógicos en la Era de la IA: Se enfatiza la necesidad de que los educadores desarrollen nuevos enfoques pedagógicos que incorporen herramientas de IA como ChatGPT, y se analizan los patrones de comportamiento de los estudiantes al usar estas herramientas.

Diseño de Exámenes y Cursos: Un Desafío Creativo

El diseño de exámenes y cursos en la era de la IA es un desafío creativo. Los educadores deben asegurarse de que las respuestas no puedan obtenerse simplemente con un clic, sino que sean el resultado de reflexiones profundas.

En el documento anterior se presentan estudios de caso y análisis de datos que demuestran que el uso de LLMs como ChatGPT no tiene impacto en el rendimiento de los estudiantes. Esto valida el enfoque pedagógico propuesto y muestra que es posible integrar la IA en la educación de manera efectiva.

La integración de la IA en la educación superior no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Con un enfoque pedagógico bien pensado y una comprensión clara de las fortalezas y limitaciones de la IA, podemos abrir nuevas puertas en la enseñanza y el aprendizaje. La clave está en la innovación, la creatividad y el compromiso con los objetivos educativos.