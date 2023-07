Cómo obtener la factura de ChatGPT sin impuestos

Si tienes ChatGPT Plus y solicitas la factura para registrarla en tu software de contabilidad, te habrás dado cuenta que incluye impuestos, sin haber considerado tu situación fiscal en España, realmente parece que no se han preocupado mucho por el sistema de facturación desarrollado con la pasarela de pago Stripe, lo único que les interesa es cobrar la suscripción cada mes. OpenAi debería haber establecido un sitio donde el cliente pueda indicar si es empresa o autónomo registrado en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) y en este caso no cobrar el Iva.

El caso es que en la página de configuración de nuestros datos de OpenAI no hay ningún lugar visible que nos permita especificar nuestros datos financieros, personalizando de esa forma la factura para que incluya solamente lo que debemos pagar.



Hablando con Juan Carlos, de con miasesoriaweb.com, sobre el tema, me indican que han encontrado la solución. OpenAI cuenta con un enlace «oculto» desde donde sí es posible especificar los datos (el NIF), de forma que las próximas facturas ya vendrán sin impuestos, tal y como debería ser para todos los autónomos o empresas registrados en el ROI.

En enlace es platform.openai.com/account/billing/preferences. Allí debéis rellenar el formulario con todos los datos, tanto la dirección fiscal como el país y el número de identificación fiscal, siendo necesario completarlo con el formato que piden para que no aparezca mensaje de error.

En caso de no poner el número con el formato adecuado, avisará:

Esto no solamente sirve para autónomos, también es válido para empresas, por lo que es importante prestar atención a ese detalle en todo momento.

Una vez registrados los datos, aparecerá el mensaje verde indicando el éxito, y avisará de que las próximas facturas vendrán correctas.

Como veis, algo sencillo, pero que OpenAI no divulga de forma muy abierta, por lo que es necesario conocer los detalles para que todo cuadre al final del mes y puedas ahorrar unos euros cada mes.