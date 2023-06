Así funciona la nueva función de zoom de Midjourney

La inteligencia artificial generativa ha transformado la forma en que creamos y editamos imágenes. En este contexto, Midjourney AI se destaca como una de las principales herramientas de generación de imágenes del año. Recientemente, ha lanzado una actualización emocionante conocida como «Zoom Out», que permite a los usuarios generar imágenes impresionantes con un efecto de zoom sorprendente. Esta función revolucionaria amplía aún más las posibilidades creativas de los usuarios y genera contenido adicional alrededor de la imagen original, como si se estuviera utilizando una cámara para alejarse.

La función Zoom Out de Midjourney AI se asemeja a la característica Generative Fill lanzada recientemente por Photoshop. Sin embargo, Midjourney ofrece una experiencia única al permitir a los usuarios comenzar con una imagen personalizada. A través de una simple descripción o instrucción proporcionada al modelo de IA, el usuario puede generar una imagen inicial. A partir de ahí, la magia sucede: utilizando botones de zoom, se puede ampliar la imagen original en un rango que va de 1x a 2x, con opciones preestablecidas de 1,5x y 2x.

Podéis ver el paso a paso en este vídeo que os he grabado:

Además del impresionante efecto de zoom, Midjourney también ha introducido un nuevo comando llamado «Make Square» que permite cambiar la relación de aspecto de las imágenes generadas. Esto significa que los usuarios pueden continuar ampliando la imagen en cualquier dirección si así lo desean.

El atractivo de Midjourney AI radica en su accesibilidad y facilidad de uso. A través de una suscripción mensual que varía entre $10 y $60, los usuarios pueden aprovechar al máximo las capacidades del programa, incluida la nueva función Zoom Out. También se ofrece un descuento del 20% para aquellos que opten por el plan anual. Aunque algunos críticos podrían argumentar que la IA generativa carece de autenticidad artística y plantea preocupaciones de derechos de autor, los resultados obtenidos con Midjourney son realmente sorprendentes.

Midjourney AI ha compartido algunos ejemplos en su sitio web, pero son en las redes sociales donde se pueden encontrar las joyas reales de Midjourney, aprovechando al máximo las posibilidades de Zoom Out. Las redes sociales se han inundado de imágenes generadas por esta herramienta, capturando la imaginación de los usuarios y mostrando la diversidad creativa que se puede lograr con Midjourney AI.

Testing out the new Midjourney zoom feature 😮‍💨 going to try and make a long sequence now. pic.twitter.com/JXOJ4KLOVc

— Paul Finney🦇🔊 (@paulfinneyx) June 26, 2023