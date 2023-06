Cómo adelgazar con ChatGPT, estos son mis trucos

En un mundo donde la tecnología sigue evolucionando rápidamente, los Asistentes Virtuales de Inteligencia Artificial como ChatGPT de OpenAI se han convertido en herramientas esenciales para la vida cotidiana. Pero, ¿sabías que estos asistentes pueden también ser tus aliados en tu camino hacia una vida más saludable y un peso más controlado?

¿Cómo funciona ChatGPT para la pérdida de peso?

ChatGPT utiliza una técnica de machine learning llamada Modelos Generativos Pre-Entrenados Transformer (GPT). Este sistema se alimenta de enormes cantidades de texto, que utiliza para aprender a predecir la probabilidad de una palabra dada en una frase.

Cuando le comunicas tus objetivos de pérdida de peso a ChatGPT, este puede ayudarte a registrar tus hábitos alimenticios y actividad física. Cada vez que le proporcionas información sobre lo que comes, te genera una lista de alimentos y las calorías estimadas de cada uno. Además, al final de cada día, puede decirte las calorías que has consumido y quemado, teniendo en cuenta los pasos que has dado y tu metabolismo basal.

Pero no solo se encarga de hacer tablas. Le puedo decir que analice todo lo que he comido durante el día y me diga que nutrientes me faltan, para así hacer una cena u otra:

De esta forma, le puedo decir que me recomiende algo de cenas, teniendo presente todo lo que he comido, mis nutritientes y la actividad física que ya he realizado durante el día.

Beneficios de usar ChatGPT en tu viaje hacia la pérdida de peso

Uno de los mayores desafíos al intentar perder peso es el seguimiento constante de la ingesta calórica y la actividad física. Con ChatGPT, este seguimiento se simplifica considerablemente, ya que el sistema se encarga de los cálculos y te proporciona los datos de manera clara y accesible.

Asesoramiento Nutricional

ChatGPT no sólo lleva un registro de tu consumo calórico, sino que también puede ofrecerte recomendaciones nutricionales. Si le indicas lo que has comido durante el día, puede identificar qué nutrientes podrían faltar en tu dieta y sugerir alimentos para equilibrar tus comidas. Esto asegura que, mientras reduces tu peso, también estás recibiendo la nutrición adecuada.

Seguimiento de Progreso

Otro beneficio de utilizar ChatGPT es la capacidad de seguir tu progreso a lo largo del tiempo. Puedes proporcionarle tus datos de peso y porcentaje de grasa corporal, y él te informará sobre el progreso que has hecho hacia tus objetivos.

Es importante tener en cuenta que no sustituye a un nutricionista, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un profesional de este tipo al alcance de la mano o del bolsillo. ChatGPT puede ayudar a controlar mejor lo que comemos, a dar consejos y a orientarnos mejor, y está siempre a la distancia del móvil.

Lo importante es que seais realistas y sinceros, y que mantengáis toda la conversación sobre este tema en un mismo chat (si es posible e la versión ChatGPT 4), para que entienda el contexto. Id comentando allí mismo el avance, el porcentaje de grasa, el peso, los índices… todo lo que consideréis necesario para que ChatGPT tenga los datos necesarios a la hora de elaborar las próximas recetas.