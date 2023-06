No tiene sentido hacer listas de cuáles son las profesiones con mejor futuro, porque aún no conseguimos imaginarlas

A lo largo de la historia de la humanidad, la evolución tecnológica y los cambios en la sociedad han generado profesiones que eran impensables en épocas anteriores. La internet y la digitalización han dado lugar a roles laborales como gestor de redes sociales o experto en ciberseguridad, que habrían sonado a ciencia ficción hace unas pocas décadas. Ahora, estamos en el inicio de una nueva era, la era de la inteligencia artificial, y es probable que surjan nuevas profesiones que hoy no podemos ni siquiera imaginar.

La constante evolución de las profesiones

Desde la revolución industrial hasta nuestros días, las profesiones han evolucionado y cambiado en paralelo a los avances tecnológicos y sociales. Cada revolución trajo consigo nuevas necesidades y oportunidades laborales. La aparición de la electricidad, los automóviles, la aviación, la informática y la internet, todas han creado profesiones que eran inimaginables antes de su aparición.

En el presente, con la rápida expansión de la inteligencia artificial, la robótica, el análisis de datos y otras tecnologías avanzadas, estamos ante una nueva revolución que probablemente generará profesiones que no podemos anticipar en este momento.

Futuras profesiones inimaginables

Es un ejercicio interesante, aunque especulativo, tratar de predecir algunas de las profesiones que podrían surgir en el futuro a raíz de los avances tecnológicos y sociales. Aquí te presentamos una lista de algunas profesiones que, aunque parezcan de ciencia ficción, podrían convertirse en realidad en las próximas décadas:

Entrenador de mascotas virtuales: Con la realidad virtual y la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, podríamos ver un aumento en la popularidad de las mascotas virtuales. Estos entrenadores podrían ayudar a «adiestrar» y personalizar estas mascotas virtuales para que interactúen de una manera más realista y significativa con sus dueños.

Psicólogo especializado en enfermedades mentales emergentes: A medida que nuestra vida se vuelve cada vez más digital y se desdibujan los límites entre el mundo físico y el virtual, podrían surgir nuevos trastornos y enfermedades mentales. Los psicólogos podrían especializarse en estas nuevas afecciones, proporcionando tratamientos y estrategias de afrontamiento específicas.

Agricultor vertical: A medida que las ciudades se expanden y el espacio se vuelve más escaso, la agricultura vertical en edificios altos podría ser una solución para la producción de alimentos a nivel local. Los agricultores verticales serían responsables de la gestión y el mantenimiento de estos edificios agrícolas.

Diseñador de órganos artificiales personalizados: Los avances en bioimpresión y medicina regenerativa podrían permitir la creación de órganos artificiales personalizados para transplantes. Los diseñadores de estos órganos serían responsables de adaptarlos a las necesidades específicas de cada paciente.

Especialista en eliminación de desechos espaciales: A medida que la actividad espacial humana aumenta, también lo hace la cantidad de desechos espaciales. Los especialistas en esta área serían responsables de desarrollar y implementar estrategias para limpiar el espacio y evitar colisiones dañinas.

Artista de ADN: A medida que aprendemos más sobre la manipulación genética, podríamos llegar a un punto en el que sea posible 'diseñar' organismos vivos. Los artistas de ADN podrían ser pioneros en este campo, creando obras de arte vivientes.

Terapeuta de amistad robótica: A medida que los robots se vuelven más sofisticados e interactivos, algunas personas pueden formar fuertes lazos emocionales con ellos. Los terapeutas de amistad robótica podrían ayudar a las personas a navegar por estas relaciones únicas y, a veces, complicadas.

Seguramente me estaré quedando corto con la imaginación, de la misma manera que me quedaría corto en 1980 al hacer un artículo semejante. Intento imaginar mi cara si alguien me hubiera dicho que habría gente ganándose la vida haciendo filtros para una cosa llamada snapchat.

La evolución constante de las profesiones y la aparición de nuevas áreas de trabajo hacen que predecir el futuro laboral sea una tarea difícil. Las profesiones mencionadas son solo especulaciones basadas en las tendencias actuales, pero el futuro puede traer sorpresas inesperadas. Lo que sí sabemos es que la adaptabilidad, la flexibilidad y la disposición para aprender siempre serán habilidades valiosas en el mundo laboral, sin importar lo que el futuro nos depare.