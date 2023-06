Amazon y Disney lanzan versión domestica del asistente virtual personalizado ¡Hey Disney!

Amazon y Disney presentan oficialmente el lanzamiento de ¡Hey Disney!, el asistente virtual personalizado basado en la tecnología de Alexa, encontrándose disponible para aquellos estadounidenses que hayan adquirido su suscripción anual con renovación automática en la Alexa Skills Store, de 5,99 dólares por año, o bien dispongan de suscripción a Amazon Kids+, de 4,99 dólares al mes o 48 dólares al año, que también lo integra, pudiendo disfrutar del nuevo asistente en la mayoría de dispositivos Echo.

A este respecto, los usuarios no podrán disfrutar del asistente personalizado en Tabletas Fire, dispositivos Fire TV, pantallas inteligentes Echo Show de 15″, así como el altavoz Echo de primera generación y en dispositivos Echo Auto.



Muchas interacciones para realizar con entre más de 20 personajes

Amazon destaca que ¡Hey Disney! es el primer asistente personalizado de Alexa (ACA, de Alexa Custom Assistant) que se encuentra disponible para dispositivos Echo compatibles para clientes en el hogar y cuenta con una variedad de contenidos con más de 20 personajes a su disposición pertenecientes a franquicias como Disney, Pixar, Star Wars, entre otras.

Los clientes podrán llevar a cabo peticiones simples habituales para los asistentes aunque también podrán disfrutar de una infinidad de experiencias personalizadas, entre juegos, bromas, saludos, entre otras opciones, si bien los clientes no siempre tendrán opción de elegir con qué personaje llevar a cabo las interacciones, que irá en función de las peticiones que se realicen.

De esta manera, las respuestas se llevarán a cabo a través de personajes solicitados, o en caso de no ser posible, a través de la voz propia de Disney Magical Companion, Amazon destaca que:

Disney Magical Companion presenta una nueva forma de dar vida a la narración expansiva de Disney para fanáticos de todas las edades en el hogar, brindando respuestas mágicas a cosas cotidianas como el clima, cronómetros y alarmas, así como entretenimiento como Trivia de Disney, narración de cuentos, aventuras interactivas con personajes, y más.

Sencillos pasos para comenzar

Para la compra y configuración, los clientes tienen que indicarle a Alwxa la siguiente instrucción: “Alexa, introduce me to Hey Disney.”, y una vez realizada la compra y habilitada la experiencia, para empezar tan sólo hay que indicar: «Hey Disney, start the magic» para recibir una introducción acerca de como funciona Disney Magical Companion junto con Alexa.

Como recuerdan en TechCrunch, ¡Hey Disney! ya existía desde 2021, sólo que se encontraba disponible para los clientes que se alojaban en los hoteles de Disney World Resort, permitiendo recibir preguntas específicas acerca de las instalaciones, además de poder solicitar una serie de servicios.

Un lanzamiento que llega después de nueva polémica contra la privacidad

Sin embargo, la versión doméstica que ahora llega difiere en algunos aspectos con respecto a la que se ofrece en los hoteles de Disney, donde será necesario el consentimiento de los padres, y que ellos también deberán de encargarse de la gestión de las grabaciones de voz de sus hijos. En la versión para hoteles no se llega a guardar las grabaciones de las interacciones por voz.

¡Hey Disney! llega ahora justo después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) multasen a Amazon con la cantidad de 25 millones de dólares por violar la Regla de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea.

Más información/Crédito de la imagen: Amazon