Microsoft llevará Game Pass al servicio GeForce Now de Nvidia para transmitir juegos desde la nube

Además de presentar la nueva variante de la consola Xbox Series S, Microsoft también anunció este pasado domingo que los suscriptores a Game Pass pronto podrán acceder a una serie de títulos de juegos seleccionados a través de Nvidia GeForce NOW.

En principio puede sonar llamativo que Microsoft abra las puertas a que algunos de los juegos de Xbox también se puedan ejecutar en una plataforma rival, que además ofrece mejores condiciones técnicas que su propio servicio de juegos en la nube.



Fruto de un acuerdo de principios de año

La respuesta la encontramos en el hecho de que, a principios de año, Microsoft llegó a un acuerdo de licencias de juegos de Xbox para PC con Nvidia con una duración de diez años para, con ello, posibilitar que los reguladores antimonopolio pudieran darle el visto bueno a la adquisición de Activision Blizzard, incluyendo acceso a los títulos de Activision Blizzard en caso de aprobarse la adquisición.

Como sabemos, en la actualidad, no ha sido posible la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft al entender los reguladores del Reino Unido que ello iría en detrimento de la competencia de los juegos en la nube.

En el anuncio de ayer, Microsoft específica que:

Esto permitirá que el catálogo de PC Game Pass se reproduzca en cualquier dispositivo al que se transmita GeForce NOW, como PC de baja especificación, Mac, Chromebooks, dispositivos móviles, televisores y más, y lo implementaremos en los próximos meses

Juegos de Games Pass con el rendimiento de GeForce NOW

Recordemos que se trata de una selección de títulos, no de todo el catálogo. En cualquier caso, los suscriptores podrán aprovecharse de las ventajas técnicas de los niveles por suscripción de Nvidia GeForce NOW para disfrutar de una experiencia superior, sobre todo, en caso de formar parte del nivel RTX 4080 de GeForce NOW, que ofrece una amplia ventaja con respecto al servicio de juegos en la nube de Microsoft.

Esto significa además que los suscriptores a Game Pass también podrán acceder y jugar a los títulos de maneras diferentes a los que venían llevando hasta la fecha gracias a la amplia presencia de la plataforma de juegos en la nube de Nvidia.

Nuevos títulos irán llegando anualmente

Y con el tiempo, lógicamente, irán llegando nuevos títulos cada año, por lo que la oferta de entretenimiento irá en ascenso, si bien aún queda pendiente seguir desafiando a la tecnología para posibilitar seguir llevando más juegos de PC a la nube.

Ya queda tan sólo que llegue la implementación para el uso y disfrute de los usuarios, aunque este movimiento sitúa a la plataforma de Nvidia por todo lo alto en lo que respecta a los servicios de transmisión de juegos en la nube, recordemos que la semana pasada se anunció la integración de Ubisoft Connect.

Más información/Crédito de la imagen: Xbox News