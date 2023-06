GeForce Now ya permite vincular cuentas Ubisoft para un acceso más rápido a los juegos

GeForce Now, la plataforma de Nvidia para transmisión de juegos desde la nube, está anunciando que desde hoy, los usuarios que lo deseen ya cuentan con la posibilidad de vincular sus cuentas de GeForce Now con las que dispongan en Ubisoft a través de la aplicación de GeForce Now para, con ello, acceder de forma más rápida y fácil a su biblioteca de juegos en esta plataforma.

Se trata de un movimiento similar al realizado anteriormente con las plataformas de Steam y Epic Games.

La vinculación de las cuentas en terceras plataformas hace que los usuarios no tengan que iniciar sesión en cada una de las mismas a la hora de querer acceder a algunos de los juegos disponibles en ellas.



Ventajas con las vinculaciones

Esto les proporciona un ahorro de tiempo y se benefician además de la sincronización automática de los juegos GeForce Now compatibles de la biblioteca de juegos de Ubisoft Connect, permiténdoles encontrar los juegos al instante.

La plataforma de Nvidia recomienda además a que los usuarios pasen a ser suscriptores de los planes de pago Ultimate o Priority para «evitar las filas de espera de los miembros gratuitos y comenzar a jugar más rápido».

Una estrategia que la ha llevado la éxito

Y es que los usuarios se pueden beneficiar del primer plan a coste cero para comenzar a formar parte de esta plataforma, e ir avanzando con el tiempo, junto con las mejoras tecnológicas de los planes y la incorporación de nuevos títulos, demostrando ser una estrategia que le ha permito llegar a donde se encuentra en la actualidad.

Por el camino se encuentran otras que no han logrado avanzar mucho, como Amazon Luna, con una disponibilidad bastante limitada en territorios internacionales, o directamente han llegado a desaparecer, como Google Stadia, al no contar con el respaldo suficiente de los usuarios.

Con nuevos títulos por llegar

Además de las facilidades, GeForce Now ha ido incrementando el número de juegos al que los usuarios pueden optar a la hora de pasar sus tiempos de ocio con la plataforma. En este sentido, anuncian además de que esta misma semana llegarán dos nuevos títulos de juegos para su transmisión desde la nube:

– Amnesia: The Bunker (Nuevo lanzamiento en Steam)

– Harmony: The Fall of Reverie (Nuevo lanzamiento Steam, 8 de junio)

A los títulos existentes hay que sumarles todos aquellos que irán llegando también por el camino, de manera que los usuarios tendrán un mayor número de posibilidades de entretenerse en función de las nuevas llegadas.

Más información/crédito de la imagen: GeForce Now