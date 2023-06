Descubren que Instagram se encuentra trabajando en su nueva función de chatbots

Acorde a un reciente tweet compartido por el conocido filtrador de novedades Alessandro Paluzzi, Instagram estaría trabajando en su propia función de chatbots por Inteligencia Artificial, similar al que ya se encuentra presente en Snapchat llamado My AI, basado en la tecnología de OpenAI.

Se da la circunstancia de que My AI de Snapchat no está siendo bien visto por una buena parte de la comunidad de usuarios de Snapchat, mayormente por padres con hijos menores de edad que hacen uso de esta plataforma social, aunque también hay quienes ven preocupaciones en materia de privacidad, llevando hacia adelante una campaña de desprestigio de la plataforma social de Snap Inc.



Similar a My AI de Snapchat

Con estos antecedentes, a saber lo que desde Instagram puedan estar preparando para amortiguar las posibles preocupaciones. Lo que se sabe por el momento es que los usuarios podrán interactuar con el chatbot, que actuará de una manera u otra en función de la elección de una de las 30 personalidades con las que contará.

Además de poder interactuar en mensajes directos, los usuarios también podrán echar mano del nuevo chatbot a través de las conversaciones grupales simplemente mencionándolo. En cualquier caso, el nuevo chatbot impulsado por la Inteligencia Artificial servirá para responder preguntar y dar consejos a los usuarios.

Sumándose a la tendencia de los chatbots por IA

De esta manera, Meta sigue expandiendo del uso de funciones impulsadas por la inteligencia artificial generativa, teniendo el nuevo chatbot de momento en fase de pruebas, lo que permitirá afinar su tecnología antes de que la nueva función llegue a estar ampliamente disponible entre los usuarios.

Ya será cuestión de tratar de conocer las impresiones de aquellos usuarios que puedan probar la nueva función, pero sobre todo, será interesante conocer la nota de prensa que lleguen a ofrecer llegado el momento para conocer las medidas por las cuales tratará de calmar las preocupaciones de privacidad, habida cuenta de que Instagram es una plataforma ampliamente utilizada por menores de edad, y que las malas recomendaciones o las alucinaciones puedan llegar a ser un gran problema para este segmento de usuarios.

Podrá marcar el camino de nuevas integraciones en Meta

En caso de tener finalmente éxito, nos podemos imaginar que la compañía llegará a trabajar para llevar funciones similares al resto de sus plataformas, como ha ido haciendo con otras funciones a lo largo del tiempo.

En cualquier caso, tan sólo queda esperar para saber si finalmente pondrá la nueva función a disposición pública tal y como se encuentra planificada, se reconvertirá por el camino (pudiendo convertirse en un asistente de descubrimiento de contenidos, por poner un ejemplo, o si finalmente no verá la luz y su código será desterrado de la aplicación.

Vía: Tweet de Alessandro Paluzzi