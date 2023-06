La IA irrumpe en la escena artística: Un nuevo desafío legal y ético

La tecnología inteligencia artificial (IA), específicamente los modelos generativos como ChatGPT, han comenzado a mostrar su capacidad en la creación artística, planteando cuestionamientos éticos y legales en industrias como la música y la literatura.

El auge de la IA en la creación de contenido

El campo de la IA ha progresado considerablemente, permitiendo la creación de herramientas como ChatGPT. Esta IA es capaz de emular patrones de comunicación humanos, ayudar con tareas como programar software, planificar viajes e incluso generar contenido escrito. Sin embargo, este desarrollo tecnológico también ha abierto un nuevo frente de discusión sobre sus límites y su papel en distintas industrias.

El debate: IA y la creación artística

Las aplicaciones de IA están comenzando a generar contenido creativo «inspirado» en artistas y escritores populares. Específicamente en la industria musical, han surgido casos de canciones «cantadas» por voces que suenan sorprendentemente similares a las de ciertas estrellas del pop.

Stefanie Sun, una cantante de Singapur, fue replicada por una IA para cubrir la canción «Complicated» de Avril Lavigne. Aunque los fans de la cantante insisten en que la IA carece de las sutilezas emotivas de la cantante real, el avance de la tecnología podría cambiar esta percepción en el futuro.

Por otro lado, la cantante canadiense Grimes ha mostrado una postura más abierta, aceptando la idea de música creada con una versión IA de su voz, siempre y cuando se compartan las regalías. Esto plantea una posible nueva forma de monetizar la creación artística en la era de la IA.

La utilización de la IA en la música nos remite a un suceso importante en la industria discográfica que involucró al afamado cantante británico Ed Sheeran. En un litigio legal, Ed Sheeran fue acusado de infracción de derechos de autor por supuestamente replicar fragmentos de una canción de Marvin Gaye. Sin embargo, el artista logró ganar el caso, argumentando que los elementos compartidos en ambas canciones representaban estructuras fundamentales de la música, las cuales deben estar disponibles para todos los compositores. La inteligencia artificial, que puede crear música basándose en elementos de canciones preexistentes, plantea una situación similar. La pregunta entonces es, ¿deberíamos tratar a la música generada por IA de la misma manera, considerando que esta también puede construirse a partir de elementos básicos de la música?

Desafíos legales y éticos de la IA

La IA plantea cuestiones legales y éticas que deben ser resueltas. Por ejemplo, existe el caso de una canción llamada «Heart On My Sleeve», presumiblemente creada por IA y diseñada para sonar como una colaboración entre los artistas Drake y The Weeknd. La canción generó polémica y fue retirada de varias plataformas a petición de la discográfica de los artistas, pero esto no impidió que se mantuvieran copias disponibles en YouTube.

La creatividad humana frente a la IA

Los humanos siempre han buscado inspiración en el trabajo de otros, y esto no es diferente con la IA. Los modelos de lenguaje como ChatGPT generan nuevos trabajos basados en lo que aprenden de los trabajos pasados, de la misma manera que los artistas humanos han hecho durante siglos.

La aparición de la IA en la escena creativa nos obliga a innovar y a aplicar nuestro conocimiento de maneras creativas y únicas. No podemos permitir que la tecnología nos haga perezosos, y debemos seguir esforzándonos por aportar nuestro toque personal a las obras que creamos.

La era de la IA nos desafía a seguir innovando y a adaptarnos al cambio. A medida que la IA crece y se vuelve más omnipresente, debemos recordar que aunque una IA puede replicar una voz o una forma de escribir, no puede replicar la individualidad, la personalidad y la creatividad inherentes a cada ser humano.

