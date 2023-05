Google Magic Compose: La nueva era de la mensajería inteligente ya está disponible como beta

Google ha lanzado una nueva función revolucionaria, Magic Compose, que promete transformar la forma en que interactuamos con nuestros mensajes de texto. Esta característica, impulsada por la inteligencia artificial, está diseñada para ayudarte a redactar tus mensajes de texto de una manera más eficiente y personalizada.

¿Qué es Google Magic Compose?

Magic Compose es una función de la aplicación de Mensajes de Google que utiliza la inteligencia artificial para sugerir respuestas a tus mensajes de texto. Esta función, que actualmente se encuentra en su fase beta, tiene la capacidad de enviar hasta 20 mensajes anteriores a los servidores de Google para generar sugerencias de respuesta.

Es importante destacar que esta función se puede utilizar incluso si estás utilizando RCS con cifrado de extremo a extremo (E2EE). Sin embargo, aunque Magic Compose enviará tus mensajes a los servidores de Google, la compañía asegura que no puede leerlos.

Magic Compose está disponible de manera prioritaria para los suscriptores premium de Google One en los EE. UU. que también forman parte del programa beta de Messages en Play Store. Esto es similar a cómo la compañía brinda acceso prioritario a Search Labs a sus suscriptores premium de Google One.

¿Cómo funciona Google Magic Compose?

Cuando tienes acceso a la función, verás un globo de chat junto al compositor de mensajes de la aplicación. Desde allí, puedes elegir una respuesta sugerida y luego continuar reescribiendo el texto utilizando varios estilos preestablecidos, como «relajado», «emocionado» o «Shakespeare».

Por el momento, la función solo parece estar disponible con mensajes RCS, y no se sabe cuándo podría admitir SMS / MMS.

Privacidad y Google Magic Compose

A pesar de las ventajas que ofrece Magic Compose, es importante tener en cuenta algunas consideraciones de privacidad. Google ha aclarado que los datos de la conversación utilizados por Magic Compose no se retienen y que las respuestas sugeridas no se conservan una vez que se han proporcionado al usuario. Una vez que desactivas Magic Compose, Google no enviará tus mensajes a sus servidores.

La introducción de Google Magic Compose marca un paso significativo en la evolución de la mensajería inteligente. Aunque todavía está en su fase beta, esta función promete transformar la forma en que interactuamos con nuestros mensajes de texto, ofreciendo respuestas sugeridas que son tanto eficientes como personalizadas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta las consideraciones de privacidad al utilizar esta función.