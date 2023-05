Ford reintroduce la radio AM en sus vehículos nuevos

Los propietarios de vehículos nuevos Ford próximamente podrán volver a sintonizar la radio AM en sus coches, camiones y todoterrenos.

El CEO Jim Farley anunció en las redes sociales de Ford que la compañía está revirtiendo la decisión de eliminar aquella banda radial, después de hablar con líderes de políticas gubernamentales que están preocupados por mantener las alertas de emergencia que a menudo se transmiten en las estaciones AM.

Importancia de la radio AM en situaciones de emergencia

Esta medida es una respuesta directa a la presión de legisladores federales que presentaron un proyecto de ley llamado «Ley AM para todos los vehículos» («AM for Every Vehicle Act»), para garantizar la inclusión de la radio AM en los vehículos nuevos sin costo adicional.

Los legisladores que apoyan la «Ley AM para todos los Vehículos» citan preocupaciones de seguridad pública y destacan el papel histórico de la radio AM en la transmisión de información vital durante emergencias, especialmente en áreas rurales.

Ford responde a las preocupaciones y solicitudes de los propietarios de vehículos

Ford retiró inicialmente la radio AM de los modelos Mustang Mach-E y F-150 Lightning de 2023 debido a que menos del 5% de los clientes la utilizaban. Además, la interferencia eléctrica y la reducción de costos y complejidad de fabricación también jugaron un papel en la decisión. A pesar de aquello, Ford ha anunciado que agregará nuevamente la radio AM antes de la entrega de estos modelos. Para los propietarios de vehículos eléctricos de Ford que carecen de capacidad de transmisión AM, la compañía ofrecerá una actualización de software para restaurar esta función.

Ford y otros fabricantes de automóviles sugirieron que la radio por internet u otras herramientas de comunicación podrían reemplazar a la radio AM. Sin embargo, los defensores de la radio AM, señalan situaciones en las que los conductores pueden no tener acceso a Internet.

La Comisión Federal de Comunicaciones y la Asociación Nacional de Radiodifusores respaldaron la legislación para mantener la radio AM en los vehículos nuevos. No obstante, la Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a los principales fabricantes de automóviles, criticó la medida, argumentando que existen otras opciones de comunicación y que el mandato de la radio AM es innecesario.

El impacto y la audiencia de la radio AM en Estados Unidos

Según datos de la Asociación Nacional de Radiodifusores y Nielsen, más de 80 millones de personas en Estados Unidos escuchan radio AM cada mes. Esto demuestra que la radio AM sigue siendo una fuente importante de información y entretenimiento para una gran cantidad de personas en el país. La reintroducción de la radio AM en los vehículos nuevos de Ford garantizará que los usuarios de sus coches puedan seguir disfrutando de este medio de comunicación confiable y accesible mientras están en movimiento.