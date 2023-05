Desafíos de la industria de la aviación para reducir las emisiones de carbono

La industria global de las aerolíneas se está recuperando rápidamente de la pausa sin precedentes impuesta por el COVID-19.

En algunas partes del mundo, como Oriente Medio, las aerolíneas incluso se están expandiendo rápidamente, mucho más allá de los niveles previos a la pandemia.

Pero, ¿cómo seguirá creciendo la industria mientras hace su parte justa en el cambio climático? A menos que la aviación mundial cambie de rumbo, se prevé que sus emisiones de gases de efecto invernadero causen alrededor de 0,1 ℃ del calentamiento global total para 2050.

Los combustibles de aviación sostenibles como solución preferida

Los llamados «combustibles de aviación sostenibles» están siendo promovidos por las industrias de aviación y energía como la solución preferida. Estos combustibles pueden estar hechos de materia orgánica como plantas (también conocida como biomasa), desechos como aceite de cocina usado y queroseno sintético.

Sin embargo, como muestra nuestra nueva investigación publicada en Science of The Total Environment, el combustible de aviación sostenible no es una panacea. Incluso si la industria pudiera hacer el cambio, no hay suficiente tierra o potencial de energía renovable en la Tierra para producir todos los combustibles sostenibles que necesitan las aerolíneas.

Compromisos y planes de la industria de la aviación

En 2021, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo publicó un plan para que las aerolíneas logren cero emisiones netas de carbono para 2050. Las aerolíneas individuales han hecho compromisos similares, pero hay muy pocas alternativas bajas en carbono al combustible fósil tradicional para aviones. Eso hace que reducir las emisiones del sector de la aviación sea extremadamente difícil. Dos opciones, baterías e hidrógeno líquido, enfrentan desafíos importantes. Por ejemplo, ninguno de los dos es adecuado para vuelos de larga distancia. Es por eso que la industria está recurriendo a combustibles de aviación sostenibles.

Una reciente investigación se propuso abordar la cuestión de la viabilidad de los combustibles de aviación sostenibles. Se analizaron 12 «hojas de ruta» o planes para descarbonizar la industria de la aviación mundial, publicados por la industria, organizaciones externas y académicos.

Desafíos medioambientales y de emisiones

La producción de combustibles de aviación sostenibles también genera emisiones de gases de efecto invernadero y plantea preocupaciones ambientales. El cultivo de biocultivos requiere el uso de fertilizantes y maquinaria intensivos en emisiones, y la deforestación de vastas extensiones de selva tropical para dar paso a los cultivos utilizados en biocombustibles empeora el problema.

La necesidad de una transición global

La transición hacia una aviación más sostenible no puede ser considerada de forma aislada. Es solo una parte de un cambio más amplio que necesita ocurrir en todo el sistema energético global. En lugar de depender exclusivamente de los combustibles de aviación sostenibles, la inversión privada y gubernamental debería dirigirse hacia formas de transporte con menos emisiones de carbono, como el ferrocarril. Asimismo, se requiere un cambio de mentalidad por parte del público viajero en cuanto a la frecuencia y distancia de los viajes.