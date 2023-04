Anycubic Photon Mono 2, la nueva impresora de resina ideal para principiantes, aquí os explico mi experiencia

Ya he probado decenas de impresoras 3D de resina durante los últimos años, por eso no esperaba nada espectacular de la nueva Anycubic Photon Mono 2, una impresora que se presenta como «ideal para principiantes», pero que me ha sorprendido bastante con los resultados y con su estabilidad.

He imprimido decenas de piezas con ellas y aún no se me ha caído nunca a la piscina, ni he tenido problemas con la estabilidad. No ha sido necesario calibrarla más que la primera vez, y pesa tan poco que es mucho más portátil que otras de la misma marca.

Pero antes de seguir os dejo un par de fotos y me pongo con la reseña.



Pongo mi dedo atrás para que veáis la escala de lo que estoy imprimiendo. En el vídeo inferior podéis ver mejor los detalles.

La Anycubic Photon Mono 2 es la última adición a la línea de impresoras de resina 3D de Anycubic. Esta impresora utiliza la tecnología de estereolitografía LCD (SLA-LCD) para crear modelos de alta calidad y detalle.

Diseño y construcción

Estructura y dimensiones

La Photon Mono 2 tiene un diseño sólido y compacto, con unas dimensiones de 390 x 229 x 235 mm (no es muy grande) y un peso de 4 kg. La cubierta superior extraíble protege eficazmente contra la radiación UV durante la impresión, mientras que el chasis de metal proporciona estabilidad y durabilidad. Es cierto que la cubierta es de un plástico más ligero que las del resto de impresoras de la marca. Es azul, no amarillo, pero no da sensación de fragilidad.

Plataforma de construcción

La plataforma de construcción de la Photon Mono 2 está hecha de aleación de aluminio grabada con láser. La superficie grabada mejora la adhesión del modelo y, por lo tanto, aumenta la tasa de éxito en la impresión. La plataforma también evita que el modelo se caiga y se deforme durante el proceso de impresión.

Pantalla y panel de control

La Photon Mono 2 cuenta con una pantalla táctil TFT de 2,8 pulgadas para un control fácil e intuitivo. La pantalla muestra información relevante, como el tiempo de impresión y el progreso del modelo.

Especificaciones técnicas

Volumen de impresión

El volumen de impresión de la Photon Mono 2 es de 165 x 143 x 89 mm (HWD), lo que permite a los usuarios imprimir modelos de gran tamaño con gran precisión y detalle.

Pantalla LCD monocromática 4K+

La Photon Mono 2 utiliza una pantalla LCD monocromática 4K+ de 6,6 pulgadas con una resolución de 4096 x 2560 píxeles. Esta alta resolución permite imprimir modelos con detalles finos y precisos, incluso en objetos pequeños y complejos. Me ha llamado mucho la atención el protector de la pantalla, ya que es enorme, mucho mayor que la pantalla. Llega a los tornillos, por lo que no hay ninguna posibilidad de que caiga resina en la pantalla, algo que alivia corazones.

Matriz LighTurbo mejorada

La matriz LighTurbo mejorada proporciona una fuente de luz paralela estable y uniforme, lo que reduce eficazmente las líneas de las capas y elimina las líneas de cuadrícula. Esto resulta en modelos con detalles más vívidos y superficies suaves y delicadas. Sí que se nota la diferencia, principalmente cuando hago la prueba inicial de cobertura de píxeles.

Velocidad de impresión

La Photon Mono 2 ofrece una velocidad de impresión de hasta 50 mm/hora, lo que permite a los usuarios completar proyectos de impresión rápidamente sin sacrificar la calidad. El dragón de la imagen superior tardó unas dos horas con soportes incluidos.

Rendimiento y calidad de impresión

Gracias a la pantalla LCD monocromática 4K+ y la matriz LighTurbo mejorada, la Photon Mono 2 es capaz de imprimir modelos con detalles finos y precisos. Los usuarios pueden esperar una calidad de impresión excepcional, incluso en objetos pequeños y complejos. Es cierto que se nota la diferencia cuando lo comparo con el resultado de una impresión con una 8K, pero también es cierto que estamos hablando de una impresora de 239 euros. Los resultados son más que satisfactorios, como habéis podido comprobar en las fotos del vídeo superior.

¡No hagáis esto nunca, solo he levantado la tapa para hacer la foto!

La plataforma de construcción grabada con láser garantiza una excelente adhesión del modelo, lo que aumenta significativamente la tasa de éxito en la impresión. Es muy importante que no la rayéis al sacar la figura, hacedlo con cuidado, clavando la paleta e inclinando para que salga sola, o ponerla con hielo o con un secador de pelo, para que las temperaturas altas o bajas modifiquen el tamaño de la pieza y faciliten la extracción sin dañar la plataforma.

Como comentaba antes, me asombra la velocidad. Un caballo con mucho detalles tarda unas 4 horas, mientras que un dragón de 15 cm tarda algo más de 2 horas. Son tiempos muy interesantes.

Limpieza de la bandeja de resina

Si quedan residuos sólidos de resina en la bandeja, o si queréis cambiar de resina y queda muy poca de la anterior, la Anycubic Phtono Mono 2 tiene una función que facilita el proceso, emitiendo rayos UV para solidificar durante un tiempo todos los restos que queden, siendo más sencillo quitarlos después.

Nada más terminar una impresión, nos pregunta si queremos limpiar el resto.

Definimos un tiempo, proporcional a la cantidad de resina que tengamos.

Vemos cómo los rayos UV solidifican la resina restante para después eliminarlo de forma fácil.

Evita tener que ir limpiando líquidos, y es mejor quitar algo sólido que no huele tanto, que ir con mascarillas y guantes por toda la casa evitando que la resina toque la piel.

Software y compatibilidad

Anycubic Photon Workshop

La Photon Mono 2 viene con el software Anycubic Photon Workshop, que ha sido mejorado y actualizado con funciones adicionales. Este software de corte es fácil de usar y ofrece opciones para cortar, perforar, agregar soportes, extraer conchas y organizar modelos en la plataforma de construcción. El proceso de corte es simplificado y la interfaz de usuario es intuitiva.

Podemos desde hacer la figura hueca con el relleno adecuado, poner agujeros para que la resina líquida no quede dentro… en fin, todo lo que se espera. Por desgracia aún no tiene un sistema para que gire las piezas de forma automática optimizando el proceso, es algo que sigo haciendo con lychee para guardar el STL y llevarlo a Photon Workshop con la pieza ya girada.

La mejora es enorme, tal y como se puede ver en el vídeo anterior que os he dejado. Es mucho más intuitivo, consume menos recursos y tiene una interfaz más moderna.

Formatos de archivo y conectividad

La Photon Mono 2 admite archivos en formato STL, OBJ y otros formatos de archivo 3D comunes. Los modelos se pueden cargar en la impresora a través de una unidad USB Tipo-A 2.0, lo que facilita la transferencia de archivos. En el programa que viene, ya se puede exportar el resultado en el formato adecuado para la Mono 2, y dentro de poco este modelo ya estará en los slicers comunes para exportarlo directamente en .pm3n

Mantenimiento

La Photon Mono 2 incluye una película de protección antiarañazos reemplazable para proteger la pantalla LCD de daños y evitar la penetración de resina. La impresora viene con un kit de mantenimiento que incluye espátulas, llaves hexagonales y guantes, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento de la máquina. Lo de los guantes, la mascarilla y demás, ya lo he comentado en otros vídeos. Siempre llevo conmigo el analizador de calidad de aire de amazon para ver si es responsable entrar en la sala en un momento determinado, pero si vais con mascarilla, no hay problema. Recordad, eso sí, tener la habitación siempre ventilada.

Sobre el mantenimiento, hay algo que me ha llamado la atención, una función que ayuda a limpiar la bandeja de posible resina en el fondo. Se puede activar desde la propia máquina, en un menu nuevo que no había visto en modelos anteriores.

Enlace y precio

La podéis encontrar en www.anycubic.es con un precio de lanzamiento de 239 euros.